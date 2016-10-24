استطلاع: أعضاء في حزب بريطاني معارض يعتقدون أن أجهزة الأمن تعمل على تدمير حزبهم

لندن ـ “شام تايمز”: اظهر استطلاع جديدة للرأي أن ما يقرب من نصف أعضاء حزب الاستقلال المعارض يعتقدون أن أجهزة الاستخبارات في بلادهم تسعى إلى تدمير حزبهم.

ووجد الاستطلاع، الذي اجرته مؤسسة (يوغاف) ونشرتح صحيفة (اندبندانت)، أن 46% من أعضاء الحزب البريطاني المعارض يعتقدون أن أجهزة الاستخبارات البريطانية، مثل جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5)، تعمل على تقويض حزب الاستقلال الذي ينتمون إليها.

وقال إن نحو 30% من اعضاء حزب الاستقلال واثقون من أن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) تورط في مؤامرة للتلاعب بنتائج الاستفتاء الأخير حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، حيث صوّتت غالبية البريطانيين لصالح انسحاب بلادها من هذا التكتل.

واضاف الاستطلاع أن 55% يعتقدون أن حزب المحافظين الحاكم قام بزرع أعضاء منه في حزب الاستقلال بهدف تقويضه، فيما يرى 40% أن الاستفتاء الأخير حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وقع ضحية مؤامرة لتزوير نتائجه.

واشار إلى أن 89% من أعضاء الحزب البريطاني المعارض، يعتقدون أن وسائل الاعلام في بلادهم منحازة بشكل متعمد ضد حزبهم.

يشار إلى أن حزب الاستقلال البريطاني المعارض ابتلي بسلسلة من النكسات المريرة في الأسابيع الماضية، واقدمت زعيمته الجديدة ديان جيمس على الاستقالة من منصبها بعد 18 يوماً فقط من انتخابها خلفاً لزعيم الحزب السابق نايجل فراج.

كما تم نقل نائب في البرلمان الأوروبي عن الحزب إلى المستشفى لتلقيه لكمة قوية خلال مواجهة علنية حامية مع زميل له.

شام تايمز

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