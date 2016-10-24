بي بي سي: أطفال سوريون لاجئون في تركيا يعملون بأجور بخسة في مصانع ألبسة مخصصة لشركات بريطانية ويعانون من الاستغلال وسوء المعاملة

لندن ـ “شام تايمز”: كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أطفالاً سوريين لاجئين في تركيا يعملون بأجور زهيدة في مصانع ألبسة مخصصة لمخازن تجارية بريطانية، ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة.

وقالت الهيئة إن برنامج (بانوراما) الوثائقي اجرى تحقيقاً حول مصانع الألبسة في تركيا ووجد أطفالاً لاجئين سوريين يعملون في صناعة ملابس لمخازن بريطانية معروفة، مثل (ماركس وسبنسر) ومتاجر التجزئة على الإنترنت( أسوس)، ولاجئين سوريين بالغين يعملون بشكل غير قانوني في صناعة بناطيل الجينز للشركتين البريطانيتين (زارا) و (مانغو).

واضافت أن مخازن ماركس وسبنسر أكدت بأن تحقيقاتها حول عمالة الأطفال لم تعثر على أي لاجئ سوري واحد يعمل في مصانع الألبسة في تركيا التي تستورد منها، غير أن برنامج بانوراما وجد سبعة لاجئين سوريين يعملون في أحد مصانع الألبسة الرئيسية في تركيا التي تزوّد مخازن التجزئة البريطانية باحتياجاتها من الملابس.

واشارت (بي بي سي) إلى أن اللاجئين السوريين يحصلون على أجور تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في تركيا، وتم توظيفهم في مصانع الألبسة التركية عن طريق وسيط يقوم بتسديد أجورهم نقداً وفي الشارع، لأنهم يعملون بصفة غير قانونية ولا يملكون تصاريح عمل.

ونسبت إلى أحد اللاجئين السوريين قوله “يعاملوننا بشكل سيء في المصنع، وفي حال وقع أي شيء لسوري يقومون برميه بعيداً وكأنه قطعة من القماش. وبيننا أطفال دون الخامسة عشرة من العمر، ونعمل 12 ساعة في اليوم في كي الملابس قبل شحنها إلى المملكة المتحدة”.

وتقول تركيا إن ما يقرب من ثلاثة ملايين سوريين دخلوا إلى أراضيها منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عام 2011، إلا أنه غالبيتهم لا يحملون تصاريح عمل ويعمل الكثير منهم بشكل غير قانوني في صناعة الملابس وبأجور بخسة لتأمين المتطلبات المعيشية لأسرهم.

شام تايمز

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