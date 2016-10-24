اسرائيل رفضت دخول أكثر من 100 مواطن بريطاني خلال العام الحالي بتهمة تأييد الفلسطينيين

لندن ـ “شام تايمز”: كشفت صحيفة بريطانية أن إسرائيل رفضت دخول 115 مواطناً بريطانياً إلى أراضيها هذا العام هذا العام بتهمة تأييد القضية الفلسطينية، في وقت اعرب فيه محامون في المملكة المتحدة عن قلقهم ازاء استخدام السلطات الاسرائيلية قوانين الهجرة بشكل تمييزي ضد النشطاء البريطانيين المؤيدين للفلسطينيين.

وقالت (إندبندانت) إن الدكتور آدم هنية، المحاضر البارز في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) في لندن، كان من بين البريطانيين الذين مُنعوا من الدخول إلى اسرائيل من قبل سلطاتها وفي ممارسة وصفتها إدارة الجامعة البريطانية بأنها “خرق تعسفي للحرية الأكاديمية”.

واضافت الصحيفة أن هنية، المحاضر في دراسات التنمية بجامعة سواس، كان من المقرر أن يلقي ثلاث محاضرات في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية، غير أن سلطات الهجرة الاسرائيلية احتجزته لمدة ثماني ساعات بعد وصوله إلى مطار بن غوريون يوم الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.

ونقلت عن مسؤولين في جامعة سواس أن سلطات الهجرة الاسرائيلية وضعت الدكتور هنية في مركز احتجاز لمدة ليلة، قبل أن تقرر اعادته إلى لندن في صباح اليوم التالي ومنعه من دخول إسرائيل مدة 10 سنوات.

واشارت إلى أن الدكتور هنية كان من بين 115 مواطناً بريطانياً على الأقل رفضت تل أبيب ادخالهم إلى أراضيها منذ بداية هذا العام، وفقاً لأرقام الحكومة الاسرائيلية.

ونسبت الصحيفة إلى محامية حقوق الإنسان إيميلي شافر قولها إن السلطات الاسرائيلية “تطبق قوانين الهجرة الشرعية بشكل تمييزي في بعض الأحيان، وتستهدف بشكل غير متناسب البريطانيين من أصول فلسطينية أو عربية الذين يأتون إلى اسرائيل للقيام بأعمال انسانية وخاصة في الضفة الغربية”.

وتقول وزارة الخارجية البريطانية في نصائح السفر لرعايا المملكة المتحدة المسافرين إلى إسرائيل إن المواطنين البريطانيين من أصل فلسطيني “قد يواجهون مشاكل لدى وصولهم إلى هناك”.

شام تايمز

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