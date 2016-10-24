سانا : ضحايا بالقذائف على حيي صلاح الدين والحمدانية بحلب وبدراجة مفخخة عند دوار الصناعة بالقامشلي

استشهد شخصان بينهم طفلة وأصيب 24آخرون بجروح جراء اعتداء إرهابيي ما يسمى “جيش الفتح” بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح بأن “إرهابيين يتحصنون في الأحياء الشرقية لمدينة حلب استهدفوا صباح اليوم حي صلاح الدين بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بارتقاء طفلة وإصابة 15شخصا بجروح مختلفة”.

وفي وقت لاحق اليوم لفت المصدر إلى أن “المجموعات الإرهابية واصلت اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والهاون على منازل المواطنين ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة 9آخرين في حي الحمدانية”.

وبين المصدر أن الاعتداءات الإرهابية تسببت أيضا “بأضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

واستشهدت امرأة وأصيب 6 أشخاص بجروح أمس نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية جارز بريف حلب.

تفجير إرهابيين دراجة مفخخة عند دوار الصناعة في مدينة القامشلي

أصيب 4 أشخاص بجروح جراء تفجير إرهابيين دراجة نارية مفخخة عند دوار الصناعة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وذكر مراسل سانا نقلا عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة أن إرهابيين “ركنوا درجة نارية بعد تفخيخها عند دوار الصناعة في مدينة القامشلي وفجروها عن بعد ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان”.

وأصيب أمس 3 أشخاص بجروح جراء تفجير ارهابيين دراجة نارية مفخخة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

سانا

شام تايمز

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