” قسد ” تقتل جنوداً أتراك و تستولي على مصفحة تركية في ريف حلب الشمالي .. و الجيش الحر لم يستطع إحراز أي تقدم حتى الآن

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية قتلت جنوداً أتراك في ريف حلب الشمالي، واستولت على مصفحة تركية، فيما فشل الجيش الحر المدعوم من القوات التركية في إحراز أي تقدم.

ووفق ما أوردت المرصد، اليوم الأحد، فقد “جددت القوات التركية صباح اليوم، قصفها لمناطق في قريتي حربل والشيخ عيسى اللتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية، وسط تحليق لطائرات استطلاع في سماء المنطقة”.

وأضاف : “نفذت مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية عقب منتصف ليل السبت – الأحد، هجوماً على منطقة الطويحينة قرب سد الشهباء بريف مارع، استهدفت خلاله تجمعاً لجنود من القوات التركية، وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد من العناصر الأتراك قتلوا وجرحوا فيما استولت قوات سوريا الديمقراطية على مصفحة لللقوات التركية، في حين وردت معلومات عن إسقاط طائرة استطلاع في سماء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بينما تمكن الأخير من السيطرة على مزرعة في المنطقة”.

واستمرت الاشتباكات إلى ما بعد منتصف ليل أمس بين القوات التركية والفصائل المعارضة من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر في محاور الشيخ عيسى وريف مارع الجنوبي، وسط استمرار القصف المتبادل والمكثف بين الطرفين ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوفهما، كذلك قصفت القوات التركية بشكل مكثف أماكن في قرية حمام التابعة لناحية جنديرس بريف حلب الشمالي، بحسب المرصد.

وأشار المرصد إلى أن القوات التركية واصلت قصفها المكثف لمناطق الشيخ عيسى وحربل وحساجك والحصية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي بدأت هجوماً معاكساً في محاولة منها لإبعاد لقوات التركية والفصائل المدعومة منها وتثبيت نقاط دفاع متقدمة، ولم تستطع حتى اللحظة القوات التركية والفصائل المساندة لها من تحقيق أي تقدم.

وختم بالقول إن معلومات مؤكدة تفيد بمقتل 4 جنود أتراك في الاشتباكات ذاتها.

شام تايمز

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