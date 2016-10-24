ألمانيا : القبض على لاجئين سوريين تحرشوا بفتيات و ضربوا شخص

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن ثلاثة لاجئين سوريين تحرشوا، أول أمس الجمعة، بفتيات ألمانيات، في محطة ليشتنبيرغ بمترو الأنفاق في برلين.

وأفادت صحيفة “ايبوخ تايمز” الإلكترونية، بأن أحد المارة (37 عاماً)، شاهد ما حدث وحاول التدخل إلا أن اللاجئين انهالوا عليه بالضرب.

وبعد تدخل رجل آخر، اضطر اللاجئون للهروب، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليهم.

ووجدت الشرطة أداة حادة مع أحد الشبان، فيما نقل المدافع عن الفتيات إلى المشفى.

وقالت الشرطة إن الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش هربن ولم يعرف مكانهن، ودعت من يعرف أية معلومات عن الحادثة أو الفتيات، الاتصال على الأرقام التالية : 0302977790 أو 08006888000.

شام تايمز

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