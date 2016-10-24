السويد تؤيد منع السيارات العاملة بالوقود بحلول العام 2030 بالاتحاد الأوروبي

اعتبرت وزيرة البيئة السويدية ايزابيلا لوفين ان على الاتحاد الاوروبي ان يدرس امكانية منع بيع السيارات العاملة بالوقود او الديزل اعتبارا من العام 2030.

وردا على اسئلة صحيفة “افتونبلاديت” اشادت الوزيرة المدافعة عن البيئة بقرار غير ملزم بهذا الخصوص اعتمد في ايلول في احد مجلسي البرلمان الالماني.

وقالت للصحيفة “الاقتراح مثير فعلا للاهتمام (..) لكن لتحقيقه يجب ان يكون المنع على مستوى الاتحاد الاوروبي”.

واضافت “بصفتي وزيرة للبيئة لا ارى اي بديل اخر غير التخلي عن السيارات العاملة بالوقود الاحفوري”.

وحددت الحكومة السويدية التي تجمع بين الاجتماعيين الديموقراطيين والخضر، هدفا باعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 % في البلاد بحلول العام 2040.

( AFP )

شام تايمز

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