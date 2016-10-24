حمام نسائي في جامعة روسية بات المكان المفضل لتصوير السيلفي !

بات حمام نسائي يقع في الطابق الأرضي من مبنى الجامعة الإنسانية للنقابات في مدينة بطرسبورغ الروسية المكان المفضل لالتقاط صور “سيلفي” لجماله و فخامة أثاثه حتى كأنه قصر إمبراطوري.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم ، اللافت للنظر أن رئيس الجامعة هو ألكسندر زابسوتسكي المعروف بحرصه الشديد على الجانب الأخلاقي والتربوي لدى طلابه.

ويقول مستخدمو الشبكات الاجتماعية إن حمام الجامعة بات المكان المنشود لطلاب المدينة ويكتظ بالراغبين بالتقاط صور “سيلفي” على انفراد وبشكل جماعي.

شام تايمز

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