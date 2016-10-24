ميسي: أعطينا كل ما لدينا في مباراة فالنسيا

خص الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة صحيفة “سبورت” الكتالونية بتصريحات صحفية اليوم الأحد، دارت حول مباراة فالنسيا أمس والتي حصد فيها برشلونة فوزًا مهمًا بنتيجة 3-2 في الدقيقة الاخيرة.

وقال ميسي في تصريحاته للصحيفة: “كانت مباراة صعبة للغاية، عندما سجلنا الهدف الثاني كنا نعرف أننا سوف نقلب النتيجة مرة أخرى، لقد أعطينا كل شئ في ملعب معقد مثل المستايا”.

وعبّر النجم الأرجنتيني عن أسفه الشديد لإصابة زميله أندرياس إنييستا وقال: “عندما علمنا أنه سيغيب من ست إلى ثمان أسابيع في الحقيقة ترك هذا أثرًا سيئًا فينا”.

واختتم ميسي تصريحاته: “لقد كان فالنسيا فريقا خطيرا جدًا، لقد جعل المباراة رائعة بشكل كبير للغاية”.

كووورة

شام تايمز

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