قريباً .. ألبومان جديدان للمغني الراحل برنس

من المتوقع أن يحصل عشاق المغني الراحل برنس على أغان جديدة له قريبا في ألبومين جديدين يتضمان تسجيلات جديدة لم تُنشر من قبل.

وأعلنت شركتا “وورنر بروزرز ريكوردز” و “إن بي جي ريكوردز” أن الألبوم الذي يحمل اسم “برنس فور إيفر”، وهو الأول بعد وفاة برنس، سيكون متاحا للجمهور الأميركي في 22 تشرين الثاني المقبل، وسيضم أغنية “مون بيم ليفيلز” التي سجلها الفنان الراحل بداية في العام 1982.

وسيتضمن الألبوم مجموعة مختارة من أعظم أغاني برنس، مثل “كيس” و “وين دوفز كراي” و “بربل راين”، وسيطرح مع كتيب يضم صورا للفنان لم تشاهد من قبل، التقطها المصور هيرب ريتس.

أما الألبوم الثاني فسيطرح في أوائل العام المقبل، بمثابة نسخة جديدة منقحة ومعالجة من تسجيل “بيربل راين” للعام 1984، والتي اتفق عليها مع برنس قبل وفاته، وتضم أغان قديمة وجديدة، فيما لم تكشف تفاصيل أخرى حول الألبوم.

وبلغ إنتاج برنس الذي يمزج بين موسيقى “الجاز” و”الفانك” و”الديسكو” و”الروك”، أكثر من 30 ألبوما، إذ باع أكثر من 36 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها منذ العام 1978.

وقدر البعض قيمة تركته الموسيقية بما يشمل مجموعة كبيرة من التسجيلات غير المنشورة، بأنها تتجاوز 500 مليون دولار إذا ما تم احتساب العائدات المستقبلية ومبيعات التجزئة والحقوق التجارية.

( رويترز )

شام تايمز

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