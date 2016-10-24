900 ألف دولار ثمن سيارة أهداها أميركي لزوجته

تُعرض قريباً بإحدى دور المزادات البريطانية سيارة “رولز رويس” وٌصفت بأنها أشبه بـ “قصر على العجلات”، حيث يقدر القيمة المبدئية لبيع السيارة بحوالي 900 ألف دولار أميركي.

والسيارة الثمينة تسمى “فانتوم 1″، بحسب ما ورد في تقرير مصور نشرته صحيفة “ديلي ميل البريطانية، وقد أهداها المدير المالي لشركة “وول وورث”، كلارنس غازك، لزوجته “مود” في عام 1926.

وبحسب ما ذكرت قناة العربية ، السيارة من الداخل مستوحاة من عصر الملكة ماري أنطوانيت زوجة الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا.

وقد حرص غاسك، الأميركي الذي كان يقيم بلندن، على تعديل السيارة من الداخل وتأثيثها كأثاث القصور خصيصاً لكسب رضاء زوجته. وقد استغرق العمل في السيارة حوالي 10 أشهر.

شام تايمز

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