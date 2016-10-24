مالاجا يكتسح ليجانيس .. وفياريال يقتل لاس بالماس

حقق فريق مالاجا فوزا عريضا على ضيفه ليجانيس برباعية نظيفة على ملعب لا روزاليدا، بينما تغلب فياريال على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 2-1 على ملعب المادريجال، في ختام الجولة التاسعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم مالاجا بهدفين متتاليين قبيل نهاية الشوط الأول عن طريق جناحيه؛ الإسباني جوني (ق40)، والأوروجواياني جونزالو كاسترو “تشوري” (ق42).

وفي الشوط الثاني استطاع المهاجم ساندرو راميريز من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الضيافة (ق58)، وأكمل إجناسيو كاماتشو رباعية مالاجا (ق90+3).

وعلى ملعب المادريجال استطاع أصحاب الأرض فياريال العودة في المباراة بعد التأخر بهدف للاعب الوسط الألماني-الغاني كيفن برينس بواتينج هدفا رائعا من مقصية جانبية سكنت شباك فياريال (ق31).

بينما تعادل المهاجم الإيطالي نيكولا سانسوني لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء (ق64)، وأحرز المهاجم الكونجولي سيدريك باكامبو الهدف الثاني لفياريال في الوقت المحتسب بدل الضائع (ق90+2).

وكان فريق سيلتا فيجو قد تغلب على ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا (4-1) ظهر اليوم على ملعب بالايدوس، حيث حملت هذه الرباعية توقيع كل من هوجو مايو (ق32) وإياجو أسباس (ق60 من ضربة جزاء وق83) والتشيلي فابيان أوريانا (ق78)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد راؤول ألبينتوسا (ق37).

وبهذه النتائج احتل فياريال المركز الثالث مؤقتا لترتيب فرق الليجا بحصوله على النقطة 19 بالتساوي مع برشلونة وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو الرابع، بينما رفع سلتا فيجو رصيده لـ13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد لاس بالماس عند 12 نقطة في المركز التاسع.

كما حصد مالاجا نقطته الـ12 في المركز العاشر، وتجمد رصيد ليجانيس عند 10 نقاط في المركز الـ14 ، ورصيد لا كورونيا عند 8 نقاط في المركز الـ17 من أصل 20.

وستختتم منافسات الجولة الليلة عندما يستضيف الفريق الملكي ريال مدريد، الساعي للانفراد بالصدارة من جديد بعد تعثر جاره الأتليتي أمام إشبيلية، منافسه أثلتيك بلباو على ملعب البرنابيو.

كووورة

شام تايمز

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