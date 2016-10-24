كونتي يكشف حديثه مع مورينيو ومورينيو يوجه اتهامات لكونتي

كشف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، الحديث الذي دار بينه والبرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره في مانشستر يونايتد، داخل أرض ملعب “ستامفورد بريدج” عقب نهاية مباراة الفريقين.

كان كونتي قاد تشيلسي لتحقيق فوز عريض على ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، مساء اليوم، الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، وهي أول مباراة تشهد عودة المدير الفني “الاستثنائي” إلى “ستامفورد بريدج” بعد إقالته من تدريب البلوز الموسم الماضي.

وأكد كونتي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، عقب المباراة، أن مورينيو كان غاضبًا خلال الحديث الذي دار بينهما، بسبب مطالبة المدرب الإيطالي جماهير تشيلسي بالتصفيق للاعبي البلوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال كونتي “كنت أستمع إلى دعم من مشجعي مانشستر يونايتد، وأردت أن تقوم جماهير تشيلسي بتشجيع وتحية لاعبي الفريق الأزرق، إنهم يستحقون التصفيق لما فعلوه اليوم”.

وأظهرت كاميرات البث التليفزيوني اقتراب مورينيو من كونتي عقب المباراة، وحديث بين الثنائي استمر لنصف دقيقة.

مورينيو يوجه اتهامات لكونتي بعد السقوط المروّع

اتهم البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، بإهانته بعد أن طالب بهتافات جماهير “البلوز”، وهو الأمر الذي دفعه للحديث معه بعد نهاية المباراة.

وكشف مورينيو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عن حواره مع كونتي، حيث قال له :”أنت أنهيت المباراة 4-0، لكن أنت فعلت ذلك بعد الهدف الأول، لقد كان الأمر مهينًا”.

وعندما سئل إن كان قال هذا الحوار حرفيًا، قال :”بالطبع لا لقد كنت أتحدث الإيطالية”.

وأضاف مورينيو :لقد بدأنا بشكل سئ، كنا قريبين من التعادل 1-1 وبعد خطأ دفاعي آخر جاء الهدف الثاني، لقد أتينا باستراتيجية أن لا يدخل مرمانا أي هدف بالطريقة التي دخل فيها اليوم”.

وتابع :”لقد أتينا إلى هنا بنهج هجومي ولقد أظهرنا ذلك بعد أن تأخرنا بالهدف الأول، الهدف الثاني والثالث كان من هجمات مضادة لو كنا سجلنا هدفًا كان الأمر سيكون مختلفًا”.

وواصل :”ارتكبنا أخطاء دفاعية لا تصدق، من حيث النقاط نحن على بعد 6 نقاط من الصدارة و 3نقاط من صاحب المركز الرابع”.

واختتم :”نحن الآن بحاجة للفوز في مباراياتنا والتي لن تكون سهلة على الإطلاق علينا إغلاق هذه الفجوة، الآن نحن بحاجة للمزيد من النقاط”.

كووورة

شام تايمز

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