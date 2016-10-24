موراتا يقود ريال مدريد للانفراد بصدارة الليجا

نجح ريال مدريد في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني منفردا، بعد الفوز القاتل على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

تقدم ريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة السابعة، وأدرك سابين ميرينو التعادل لبيلباو في الدقيقة 28، لكن البديل ألفارو موراتا أحرز هدفا قاتلا قبل 6 دقائق على نهاية المباراة، منح الفريق الملكي النقاط الثلاث.

الفوز جعل ريال مدريد يتربع على صدارة جدول الليجا برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن إشبيلية الوصيف، حيث استغل الفريق الملكي خسارة جاره أتلتيكو مدريد على يد الفريق الأندلسي، في وقت سابق من اليوم.

التقدم جاء مبكرا للملكي من تمريرة أرضية عرضية من إيسكو لبنزيمة الذي قابل الكرة بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وبسبب تخبط وسوء تعامل مدافعي ريال مدريد مع الكرة، نجح خافيير جوني في إرسال عرضية أرضية لمورينو الذي تسلم الكرة وسددها مدركا التعادل.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، أهدر كريستيانو رونالدو فرصة التقدم بعد تباطؤ غريب منه في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، لتنتهي بتسديدة ضعيفة بين أحضان حارس يبلباو.

وأظهرت إحصائيات الشوط الأول تفوق أصحاب الأرض في الاستحواذ، ولكن على صعيد المحاولات على المرمى كانت الأرقام متقاربة، بواقع 10 لريال مدريد و7 لبيلباو.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر بلباو نشيطا في ظل ندية واضحة منه تجاه ريال مدريد. وباغت الملكي منافسه برأسية خطيرة للغاية من ماتيو كوفاسيتش، إلا أن الكرة ذهبت خارج القائم الأيمن لبلباو.

وأضاع جاريث بيل في الدقيقة 76 هدفا محققا، بعد أن سدد عرضية توني كروس الأرضية خارج المرمى.

وتواصل الضغط المدريدي من أجل اقتناص الفوز، وسط سوء استغلال من لاعبيه للهجمات المتوالية، إلى أن جاء الفرج لجماهير ريال مدريد، بعرضية من الجانب الأيسر، حولها موراتا نحو المرمى، تصدى لها حارس المرمى، لكنها ارتدت له مجددا، وسددها داخل الشباك هذه المرة.

ونشط ريال مدريد في الوقت بدل الضائع المقدر بأربع دقائق، وأرسل لاعبوه أكثر من عرضية أبعدها حارس المرمى بسهولة.

وفي الدقيقة الأخيرة، انفرد رونالدو تماما بالمرمى، وسدد الكرة في جسد جوركا إيرازوز، لتنطلق صافرات الاستهجان ضده.

كووورة

شام تايمز

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