روما يواصل مطاردة يوفنتوس برباعية في باليرمو

واصل فريق روما مطاردته للمتصدر يوفنتوس بتحقيق فوز سهل على ضيفه باليرمو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تقدم روما أولاً عبر المصري محمد صلاح في الدقيقة 31 قبل أن يسجل باريديس ودجيكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و 68 على الترتيب قبل أن يختتم الشعراوي أهداف فريقه في الدقيقة 82 فيما سجل كوايسون هدف باليرمو الوحيد في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد روما إلى 19 نقطة في المركز الثاني ليواصل الضغط على يوفنتوس المتصدر الذي سقط أمام ميلان مساء السبت فيما توقف رصيد باليرمو عند 6 نقاط فقط في المركز قبل الأخير.

المدرب سباليتي اختار طريقة 4-2-3-1 بوجود البوسني دجيكو في المقدمة مدعوماً بالثلاثي الهجومي صلاح وناينجولان والشعراوي في ظل غياب الأرجنتيني بيروتي للإصابة أما المدرب دي زيربي فاختار طريقة 3-4-2-1 في محاولة لتكثيف العدد على قدر الإمكان في منطقة وسط الملعب لتضييق المساحات أمام لاعبي روما.

المباراة بدأت بسيطرة واضحة من قبل لاعبي روما الذين نقلوا الكرة بكل سلاسة وهدوء وضغطوا بكل قوة على لاعبي باليرمو وأجبروهم على التراجع للخلف وأصبح اللعب في وسط ملعب باليرمو معظم الوقت.

بعد مرور نصف ساعة تقريباً وتحديداً في الدقيقة 31 يترجم المصري محمد صلاح سيطرة فريقه على مجريات اللعب بتسجيل الهدف الأول لفريقه لتشتعل مدرجات الملعب الأوليمبي احتفالاً بالإقتراب من مطاردة يوفنتوس المتصدر والمنافسة على لقب الدوري.

مرت الدقائق المتبقية من الشوط باستمرار سيطرة روما على مجريات اللعب ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط بتقدم روما بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني بدأ بإجراء سباليتي تبديل مبكر بإخراج لاعبه جوان جيسوس والدفع بدلاً منه بأليساندرو فلورينزي خشية على لاعبه البرازيلي من الحصول على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم الطرد.

واصل لاعبو روما سيطرتهم على مجريات اللعب في الشوط الثاني ليسجل باريديس الهدف الثاني لروما مبكراً بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية الشوط.

لم يتغير شكل اللقاء نهائياً بعد الهدف الثاني وواصل روما هيمنته التامة على مجريات اللعب ليسجل دجيكو الهدف الثالث في الدقيقة 68 ليواصل تصدره لهدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.

استمر اللعب بالقرب من منطقة جزاء باليرمو وظل مرمى الحارس تشيزيني في أمان في ظل الأداء الهجومي المعدوم من قبل لاعبي باليرمو.

نجح فريق باليرمو عبر السويدي كوايسون في الوصول أخيراً إلى مرمى الحارس تشيزيني قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق ليسجل الهدف الأول لفريقه.

رد سريعاً روما عبر ستيفان الشعراوي في الدقيقة 82 بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض لتمر الدقائق المتبقية دون جديد بعد ذلك ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز روما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

كووورة

شام تايمز

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