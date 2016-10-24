هذا هو الرجل المسؤول عن ترشّح دونالد ترامب للرئاسة

في الوقت الذي اعتبر فيه كثيرون أن ترشّح دونالد ترامب للرئاسة أقرب إلى الدعابة منه إلى الحقيقة، تشير تغردة قديمة على حساب دونالد ترامب الشخصي في موقع تويتر بأن رجلاً يمكن أن يكون السبب في ترشح دونالد ترامب لرئاسة أمريكا.

ويعود ذلك إلى العام 2013، وبعد أسابيع من إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية، يومها غرّد دونالد ترامب على حسابه على تويتر منتقداً أوباما.

فردّ عليه أحد المغردين وهو راسيل شتاينبرغ، قائلاً “إن كنت تكره الولايات المتحدة الأميركية ربما بإمكانك الترشّح للرئاسة وتسوية الأمور”.

وقتها ردّ عليه ترامب سريعاً قائلاً له “عليك الحذر”، في إشارة اعتبرها الكثيرون اليوم، دليلا منذ ثلاث سنوات على تفكير ترامب بالترشح.

شام تايمز

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