قصف تلبيسة بريف حمص .. داعش يهاجم محيط مدينة تدمر .. سانا : السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب وعلى عدد من المزارع بريف دمشق

سيطرت عناصر داعش أمس السبت على ثلاثة حواجز لقوات النظام السوري خلال مواجهات دارت في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، في حين قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد مدينة تلبيسة بريف المحافظة الشمالي، ما أدى إلى دمار كبير في الأبنية.

وأفاد ناشطون أن عناصر التنظيم شنت هجوماً مباغتاً على المنطقة، وسيطرت على ثلاثة حواجز لقوات النظام شرق منطقة “حويسيس” بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، كما تجددت الاشتباكات في محيط صوامع الحبوب شرق مدينة تدمر، وسط قصف جوي على محيط المنطقة، حيث دمر التنظيم عربة شيلكا لقوات النظام على جبهة حويسيس، وتمكن من قتل قيادي في الميليشيات الإيرانية المقاتلة إلى جانب قوات النظام.

إلى ذلك، تجددت اشتباكات بين الطرفين في محيط صوامع الحبوب شرقي مدينة تدمر بالريف الشرقي للمحافظة، وسط قصف جوي للطيران الروسي استهدف المنطقة ومحيطها، دون ورود تفاصيل عن الخسائر لدى الطرفين احتدمت المواجهات بين الطرفين الأسبوع الماضي، على محور حويسيس وتل الصوان بريف حمص الشرقي.

يذكر أن قوات النظام، سيطرت نهاية شهر آذار الماضي، على كامل مدينة تدمر، بعد انسحاب تنظيم “الدولة”، وسط قصف مدفعي مكثف ومشاركة طائرات حربية روسية.

فيما أعلن مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب وعلى عدد من المزارع بريف دمشق ويوقع أكثر من 50 قتيلاً بصفوف إرهابيي “داعش” بدير الزور

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب الجنوبي الغربي بعد القضاء على مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “جيش الفتح” كانت تسللت اليها في وقت سابق.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية اتسمت بالسرعة والدقة في التنفيذ واستخدام وسائط نارية متنوعة انتهت “باستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب الكليات العسكرية” إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب.

وبين المصدر أن عناصر الهندسة “قاموا بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الارهابيون قبل مقتل عدد منهم وفرار آخرين”.

واستعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة فى الـ 14 من الشهر الجارى السيطرة على منطقة المقلع وكسارات العويجة وقوس العويجة بعمق 1 كم وبعرض جبهة 1 كم عند الاطراف الشمالية لمدينة حلب وفي الثاني من الشهر ذاته استعادت السيطرة الكاملة على مشفى الكندى وتلال ومزارع استراتيجية جنوب غرب مخيم حندرات.

وفي ريف حلب الجنوبي والغربي تأكد “تدمير معسكرات تدريب ومقرات وعدة آليات ومقتل وإصابة عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية خلال عمليات مكثفة لوحدات من الجيش على تجمعاتهم في قرى العيس ومعراتا والخالدية وغرب بلدة خناصر وحي الراشدين ” وفقا للمصدر العسكري.

وتنتشر في الريف الجنوبى والاحياء الشرقية لمدينة حلب تنظيمات تكفيرية أبرزها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” وتدفع لمرتزقتها الرواتب وتمدها بالسلاح والذخيرة وتعتدى على الأهالي في الأحياء الآمنة وكان آخرها أمس الأول حيث أصيب 3 أشخاص بينهم طفل جراء اعتداء التنظيمات الارهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية بالقذائف الصاروخية على حي الجميلية.

وحدات الجيش العاملة في دير الزور توقع 50 قتيلا من تنظيم “داعش” الإرهابي

إلى ذلك سقط عشرات القتلى بين صفوف إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية لوحدات من الجيش والقوات المسلحة على أوكارهم ومحاور تحركهم في دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو ورمايات من المدفعية والدبابات في الجيش العربي السوري نفذت صباح اليوم عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات وطرق إمداد لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط البانوراما وجبل الثردة وقرية الجفرة وشرق مطار دير الزور العسكري.

ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “سقوط أكثر من 50 قتيلا بين صفوف التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير 6 عربات بعضها مزود برشاشات ثقيلة”.

وأحبطت وحدات الجيش أمس هجوماً لتنظيم “داعش” الإرهابي على مطار دير الزور العسكري وكبدته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد ودمرت مقر قيادة وقضت على عدد من إرهابيي التنظيم في أحياء الحويقة والعمال والرصافة بدير الزور وقرية البغيلية.

السيطرة على مجموعة من المزارع في محيط بلدتي خان الشيح وزاكية بريف دمشق

وحققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تقدما جديدا في ريف دمشق الجنوبي الغربي وسيطرت على مجموعة مزارع في محيط بلدتي خان الشيح وزاكية.

وأشار مصدر عسكري في تصريح لـ سانا إلى أن وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المنضوية تحت زعامته في ريف دمشق الجنوبي الغربي و”استعادت صباح اليوم السيطرة على مجموعة من المزارع شمال غرب بلدة خان الشيح وجنوب غرب بلدة زاكية”.

وبين المصدر أنه تم “القضاء على العديد من الإرهابيين خلال السيطرة على المزارع وفرار من تبقى منهم بعد تدمير آخر تحصيناتهم”.

واستعادت وحدات من الجيش منذ بداية عملية عسكرية في الأول من الشهر الجارى السيطرة على بلدة الديرخبية وعلى العديد من كتل الأبنية في محيط تل أبو سية بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد.

الطيران الحربي يدمر تجمعات وآليات لتنظيمي “جبهة النصرة وداعش” الإرهابيين في ريف حمص الشمالي والشرقي

في هذه الأثناء أكد مصدر عسكري سقوط العديد من القتلى بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات نوعية للجيش والقوات المسلحة في ريف حمص الشرقي.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا إن وحدات الجيش العاملة في منطقة تدمر نفذت بعد ظهر اليوم عمليات مكثفة على محاور تحرك تنظيم “داعش” في محيط حقل شاعر النفطي وقرية أم شرشوح وتل ابو السناسل وشمالي الغجر شرق مدينة حمص.

وأضاف المصدر إن العمليات أسفرت عن “تدمير آليات وتجمعات للتنظيم التكفيري وسقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابييه”.

وفي وقت سابق اليوم قال المصدر أن الطيران الحربي السوري “قضى في ضربات مكثفة على إرهابيين من تنظيم “داعش” ودمر لهم تحصينات وآليات مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة في محيط حقل شاعر للغاز”.

وأسفرت عمليات الجيش امس ضد تجمعات وتحركات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط حقل المهر وتلتي المئة والعواميد وشمال تلة الصوانة عن مقتل العديد من أفراد التنظيم التكفيري وتدمير آلياتهم وأسلحتهم.

وأفاد المصدر بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ ضربات جوية أسفرت عن “تدمير تجمعات وآليات بعضها مزود برشاشات متنوعة لإرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي العامرية وتل دهب ومدينة الرستن” بالريف الشمالي.

وقضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أمس على العديد من الإرهابيين ودمرت مقراتهم وخطوط إمدادهم في وادي سليم شرق قرية القنيطرات على اتجاه تلبيسة وفي قرية كفرلاها بمنطقة الحولة.

وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو تدمر معسكرات تدريب ومرابض هاون وآليات ومقرات للتنظيمات الإرهابية في ريفي حماة وإدلب

كما دمر سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري اليوم تجمعات وتحصينات لإرهابيي ما يسمى “جيش النصر ووجيش العزة وأجناد الشام وجبهة النصرة وجيش الفتح” في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا “أن أعدادا كبيرة من إرهابيي ما يسمى جيش النصر وجيش العزة وأجناد الشام وجبهة النصرة سقطوا قتلى خلال ضربات لسلاح الجو والمدفعية على تجمعاتهم في ريف حماة الشمالي”.

وأوضح المصدر أن الضربات “تركزت على تجمعات التنظيمات الإرهابية في صوران وطيبة الإمام وكفر زيتا واللطامنة واسفرت عن تدمير عدة مرابض هاون وآليات مزودة برشاشات”.

ولفت المصدر في وقت سابق إلى أن الطيران الحربي السوري “دمر مقرات وأوكارا ودبابات وآليات مزودة برشاشات للتنظيمات الإرهابية في خربة معرين ومورك وجنوبها وصوران ولحايا واللطامنة وطيبة الإمام وتل المنطار والمصاصنة والسمان”.

وبين المصدر أن الضربات الجوية أسفرت عن “القضاء على عدد من الإرهابيين من بينهم القيادي في تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي “أحمد عبد الرزاق الحنش و7 آخرون في صوران والإرهابي “خالد عبد الرزاق الفارس” في لحايا”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس بإسناد الطيران الحربي 4 آليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي “جيش الفتح” وقضت على عدد منهم في بلدتي صوران واللطامنة ومحيط تل بزام بريف حماة الشمالي.

وفي ريف إدلب أكد المصدر أن غارات الطيران الحربي على تحصينات وتجمعات التنظيمات الارهابية المنضوية تحت مسمى إرهابيي “جيش الفتح” في خان شيخون نحو 70 كم جنوب مدينة إدلب ومحيط كنصفرة في منطقة أريحا أدت إلى “تدمير معسكرات تدريب ومقرات وعدة آليات ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين”.

وقضى الطيران الحربي السوري أمس خلال طلعات جوية على العديد من الإرهابيين ودمر لهم سيارة من نوع بيك آب تقل عددا منهم شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

تدمير مقرات ومرابض هاون ومدفعية لتنظيم “جبهة النصرة” والقضاء على عدد من إرهابييه بريف اللاذقية الشمالي الشرقي

إلى ذلك دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري تحصينات وأوكارا لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة ” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته في طلعات على تجمعاتهم بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الطيران الحربي السوري “نفذ غارات مكثفة على أماكن انتشار وتحصينات التنظيمات الارهابية في جبل كنزو وقرى تردين وكفر سندو وكنده ومرعند وقرفوص” شمال شرق مدينة اللاذقية بنحو 65 كم.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن “تدمير مقرات ومرابض هاون ومدفعية ودشم ومقتل وإصابة أعداد من الإرهابيين”.

ودمر سلاح الجو أمس الأول سيارتين محملتين بأسلحة وذخيرة للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بأجهزة مخابرات نظام أردوغان الاخواني وقضى على عدد من أفرادها في قرى تردين وكفر سند والكندة وغربي كتاف رجوب.

وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء السلطان عبد الحميد” و”الحزب التركستاني” وغيرها والتي تضم مرتزقة أجانب تتلقى تدريباتها في معسكرات داخل الأراضي التركية بدعم كامل من نظام أردوغان السفاح وتمويل من نظام آل سعود الوهابي.

وحدات من الجيش تقضى على إرهابيين من “جبهة النصرة” في درعا البلد

في غضون ذلك نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في منطقة درعا البلد.

فإلى الشرق من ساحة بصرى بمخيم النازحين ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش “دمرت وكراً كانت تتحصن فيه مجموعة إرهابية في رمايات نارية دقيقة على نقطة محصنة لهم” مشيرا إلى “وقوع أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل ومصاب كانت تقوم بأعمال تخريب في حي العباسية” بدرعا البلد.

وبعد ظهر اليوم لفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش وبعد الرصد والمراقبة “قضت في رمايات نارية دقيقة على مجموعة إرهابية كانت تتسلل شرق مدرسة اليرموك في منطقة درعا البلد”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا وتحصينات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات المنضوية تحت زعامته وقضت على أعداد منهم في أحياء الحمادي ومخيم النازحين ومحيط مبنى البريد وحارة البجابجة وحي السيبة في منطقة درعا البلد وعلى الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وقرية صماد بريف درعا.

وتنتشر في درعا البلد وعدد من قرى وبلدات ريف درعا تنظيمات تكفيرية أغلبها يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “لواء توحيد الجنوب” و “كتائب مجاهدي حوران” و”كتيبة مدفعية سجيل” وغيرها التي تتلقى الدعم والتمويل من كيان العدو الاسرائيلي وأنظمة عربية واقليمية ودولية معادية للسوريين.

شام تايمز

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