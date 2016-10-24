تكلم بشكل مختلف أو سأحطمك”.. هكذا هدد بوتين ساركوزي

كشف الصحفي والمراسل الحربي “نيكولا هينان” عن جوانب خفية من العلاقات الروسية الفرنسية، خاصة تلك التي عاصرت عصر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وما اعتراها من هيمينة “بوتينية” تعتمد على إظهار القوة.

ويقول هينان في كتاب له صدر في منتصف العام الجاري بعنوان “فرنسا السورية تحقيق حول شبكات بوتين”، إن فرنسا وأجهزة مخابراتها جميعها مخترقة من قبل شبكات تجسس تدار وتمول من موسكو.

ويعرّف هينان -على ما نقلت مونت كارلو- ظاهرة “البوتينية” التي يستقي منها بلد ضعيف اقتصادياً ومحاصر سياسياً ودبلوماسياً كروسيا جل حضوره الدولي. فهي تتركز في صورة رجل تقاعد من الكي جي بي، يتمتع بحالة صحية جيدة جداً ويعتني بنفسه إلى أقصى حد. يسوّق بوتين لنفسه باعتباره منقذ روسيا، باعتماد ظهور إعلامي يركز على معاني الفحولة والرجولة وهالة السلطة في مواجهة الهيمنة الأمريكية، الأمر الذي يضعه في مصاف “الثوار” دون المساس بحقيقته كمحافظ رجعي.

لكن الحادثة الأكثر إثارة والتي كشفها هينان في كتابه جرت وقائعها في حزيران/يونيو 2007 خلال قمة G8 التي عقدت في موسكو وتتعلق بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

يعرف المتابعون للسياسة الفرنسية خصوصاً الفيديو-الفضيحة الذي نشر على “يوتيوب” ويظهر ساركوزي وهو في حالة شبيهة بحالة السكارى أمام الصحافيين. يقول هينان أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً.

قبل مؤتمره الصحافي، اجتمع ساركوزي بالرئيس الروسي الذي عامل الرئيس الفرنسي السابق بخشونة وحدة لفظية ظاهرة جعلته فيما يبدو يظهر فاقداً للتوازن كلياً. وبحسب هينان، فقد ندد ساركوزي بالحل العسكري الدموي الذي اتخذت روسيا في جمهورية الشيشان وأوقع ضحايا بالآلاف.

فما كان من بوتين إلا أن قاطع محدثه قائلاً “حسناً، هل انتهيت؟ اسمع سأشرح لك. إن بلدك هو هكذا…”، مشيراً بكلتا يديه حول مساحة فرنسا الصغيرة، “أما بلدي فهو هكذا.. والآن، لديك حلان: إما أن تتابع الحديث معي بهذه اللهجة وعندها سأقوم بتحطيمك، وإما أن تغير أسلوبك وسأجعلك بالمقابل ملكاً على أوروبا”.

الفصل الأخير من العلاقات الشائكة بين البلدين كانت حول زيارة لبوتين كانت مقررة إلى باريس لحضور معرض فني وافتتاح كنيسة أرثوذكسية ولقاء مع الرئيس هولاند.

إلا أن هذا الأخير تعامل باستخفاف مع الرئيس الروسي بسبب القصف التي يرتكبه الطيران الروسي في حلب السورية الأمر الذي أدى إلى إلغاء الكرملين للزيارة مع ترك الباب مفتوحاً “حين يرغب ويكون ذلك مناسباً للرئيس هولاند

ويعتقد هينان أن هنالك عودة إلى مناخات الحرب الباردة في السياسات الدولية وإعادة تقسيم العالم حول الدور الأمريكي بين معارض وموافق.

ويبدو بوتين في ظل أجواء متوترة كهذه أحد أبطال هذه المقاومة ويدافع عنه سياسيون وقادة حول العالم وخاصة في فرنسا التي يحتل فيها الرئيس الروسي مكانة جيدة لدى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على حد سواء.

شام تايمز

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