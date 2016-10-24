قناة تليفزيونية ترصد حوار دييجو ألفيس لميسي قبل ركلة الجزاء

كشفت تقارير إعلامية أن دييجو ألفيس حارس نادي فالنسيا الإسباني حاول زعزعة استقرار اللاعب ليونيل ميسي أمس السبت قبل تسديده لركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة (3-2).

وأبرزت كاميرات قناة “كواترو” الإسبانية ما قاله ألفيس لميسي قبل تسديده للركلة حيث قال له: “لقد سبق لي أن تصديت لركلة جزاء لك، أتذكر ذلك”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الحارس البرازيلي والذي يعتبر أفضل حارس في تاريخ الليجا من حيث التصدي لركلات الجزاء حاول الدخول في معركة نفسية مع ميسي ولكن الأخير استطاع أن يسجل الكرة ويحقق الفوز لفريقه برشلونة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كووورة

شام تايمز

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