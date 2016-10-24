13 قتيلاً و31 جريحاً بحادث سير بولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقي 13 شخصا حتفهم واصيب 31 آخرين بجروح يوم الأحد، جراء تصادم حافلة ركاب بشاحنة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت محطة “ان بي سي نيوز” الأمريكية، عن سلطات المنطقة قولها ان “30 من ركاب الحافلة تم نقلهم الى مشافي المنطقة”.

وتعرض سائق الشاحنة للإصابة وتم نقله الى المشفى، حسب السلطات.

وكانت حافلة الركاب متجهة من سالتون سيتي في كاليفورنيا باتجاه لوس أنجلس، حين وقوع الحادث.

واظهر تقرير حديث أن أعداد قتلى الحوادث المرورية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7.7 بالمئة في 2015 لتصل إلى 35200 قتيل وهو أعلى رقم مسجل لقتلى حوادث الطرق الأمريكية منذ عام 2008.

ويعزو مسؤولون أمريكيون ارتفاع النسبة إلى أسباب من بينها الزيادة في الأميال التي تقطعها المركبات وانخفاض أسعار الوقود وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

شام تايمز

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