انفجار هاتف “آيفون 7” ثاني في استراليا

بدأت “آبل” بالتحقيق في حادثة انفجار هاتف “آيفون 7” داخل سيارة أحد المستخدمين في استراليا.

وبحسب موق ياهو 7news الاسترالي، فإنه هناك احتمال كبير أن يكون السبب في احتراق الهاتف هو ارتفاع درجة الحرارة نتيجة وجوده بالسيارة أسفل كومة من الملابس.

واحترق هاتف “آيفون 7” الخاص بمات جونز، بعد ان تركه أسفل مجموعة ملابس خاصة به في السيارة وذهب لجلسة تدريب على التزلج المائي، وعندما انتهى من الدرس وعاد للسيارة وجدها ممتلئة بالدخان حيث ارتفعت درجة حرارة الهاتف إلى حد الاحتراق وتدمير أجزاء من الكابينة الخاصة بالسيارة.

وكشفت صورة انتشرت بداية الشهر الجاري على مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عن انفجار أول “آيفون 7” عقب تسليمه للمستخدم فوراً، ونشر حينها موقع tomsguide، الصورة التي تظهر وحدة من هاتف iPhone 7 باللون الأسود غير اللامع وقد تعرضت للإحتراق.

وتأتي أنباء احتراق هواتف “آبل” بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها “سامسونغ” خلال الربع المالي الأخير نتيجة انفجار اجهزة “نوت 7” وقرارها التوقف عن إنتاجه أو بيعه نهائيًا.

شام تايمز

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