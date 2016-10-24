وفاة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

توفي مساء الأحد، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر الأسبق،(الأمير الأب)، عن عمر يناهز 84 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام بياناً للديوان الأميري القطري أعلن فيه عن وفاة (الأمير الأب) الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وجد أمير البلاد الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء في البيان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يُنعي الديوان الأميري فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاما”.

وقالت وسائل الاعلام ان الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، أمر بإعلان الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد لمدة ثلاثة أيام.

والشيخ خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني، هو سادس أمراء قطر، وأحد أبناء الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني, عين وليًا للعهد في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وفي 22 شباط 1972 تولى مقاليد الحكم بعد قيامه بانقلاب أبيض على ابن عمه، في حين تم عزله في عام 1995 ليتولى ابنه الشيخ حمد مقاليد الحكم، قبل ان يصل الشيخ تميم بن حمد للإمارة في 2013.

شام تايمز

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