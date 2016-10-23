من جديد .. بلدية لبنانية تطرد السوريين وتعطيهم مهلة للمغادرة

في اجراء جديد/ متجدد، قامت بلدية “اهدن” التابعة لقضاء زغرتا في لبنان، بدعوة العمال السوريين المتواجدين فيها للخروج منها في مهلة محددة.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية أن بلدية ” زغرتا – اهدن أمهلت جميع العمال السوريين الموسميين السوريين المتواجدين في اهدن حتى نهاية الشهر الحالي لترك البلدة نهائياً وذلك عملاً بما سمّته الصحيفة “تدابير الحماية الشتوية” التي تقوم بها البلدية منذ سنوات وقد تاخرت هذا العام لبعض الوقت بسبب تاخر قطاف التفاح والأعمال الحقلية في البستانين.

ووفق هذه التدابير فإن العمال السوريين -على ما نقلت الصحيفة- لايحق لهم البقاء في اهدن بعد انتهاء العمل ومن يصطحبهم إلى الحقول من المزارعين من أبناء البلدة عليه أن يعيدهم إلى زغرتا أو يصرح عنهم أسبوعياً في البلدية للمراقبة الدقيقة.

وأضافت الصحيفة أن البلدية تعمد إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية والزراعية وتحصر الدخول إلى اهدن والخروج منها بمدخلين فقط أحدهما من جهة زغرتا، طرابلس، الكورة وبيروت، والثاني من جهة بشرّي وهما يخضعان لمراقبة الحرس البلدي على مدار الساعة، كما تنشر النواطير والحراس الليليين في البلدة لمنع السرقات وللحفاظ على السلامة العامة.

ويعاني السوريون عموماً في لبنان من حالة من التمييز العنصري، سواء كان ذلك في المخيمات أو في المدن، وذلك بعد العدد الكبير الذي وصل إلى لبنان منذ بداية قصف النظام السوري للمدن والبلدات السورية.

شام تايمز

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