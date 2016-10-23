“الكتلة البيضاء”.. تجمع لرافضي انتخاب عون من نواب المستقبل

أشارت صحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن نواب تيار “المستقبل” الذين قرروا عدم انتخاب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السنيورة اتفقوا مع النواب المستقلين على تشكيل تجمع بإسم “الكتلة البيضاء”.

ورقة بيضاء

وأوضحت المعلومات المتوافرة أن سبب إطلاق هذه التسمية يعود إلى أن هذا التجمع عازم على وضع ورقة بيضاء في صندوقة الإقتراع بدل التصويت لصالح عون، تجنبا لانتخاب مرشح آخر.

وكان إعلان زعيم “تيار المستقبل” رئيس الحكومة اللبنانية السابق “سعد الحريري” تأييده ترشيح زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية، أحدث زلزالاً سياسياً في لبنان، وصلت ارتداداته إلى كتلة الحريري النيابية نفسها وحلفائه، حيث أعلن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي يرأس كتلة المستقبل النيابية أنه سيمتنع عن التصويت لعون، كما أعلن ثلاثة نواب من الكتلة التي تضم 33 نائباً أنهم لن يصوتوا له، وهم عمار حوري ومحمد قباني وأحمد فتفت.

وجدد وزير العدل اللبناني المستقيل “أشرف ريفي” رفضه للتسوية التي أعلنها زعيم تيار المستقبل “سعد الحريري” حول تأييده ترشيح زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون للرئاسة اللبنانية، وذلك أمام تجمع شعبي “حاشد” في مدينة طرابلس.

مواجهة وتصعيد

وقال وزير العدل السابق: “ينتظرنا عهد قبل بدايته يذكرنا بممارسات نظام الوصاية الأمنية السورية”، متهماً الحريري بأنه “ينظر علينا بالديمقراطية”، مهدداً: “سنواجه وإن غدا لناظره قريب”.

وأضاف ريفي متوجهاً للرئيس الحريري: “من لا يستطيع تحمّل لافتة كيف يمكن أن يتحمّل معارضة؟. ووصف ريفي تسوية تبني ترشيح العماد عون من قبل الرئيس الحريري بأنها “تسليم وسنواجه مهما كان الثمن” مشيراً أنه “لو كان أحد من شهدائنا الكبار موجود لما قبل بما تقومون به”.

وكان “فؤاد السنيورة” أكد في حديث تلفزيوني أنّه لن ينتخب ميشال عون، مشيراً إلى أنه سيقترع بورقة بيضاء في جلسة انتخاب الرئيس.

من جهته أشار عضو كتلة المستقبل النيابية “أحمد فتفت” إلى أنّه يرفض خيار “الحريري” في الالتزام بانتخاب الجنرال ميشال عون، موضحاً “لا ينسجم مع قناعاتي الوطنية والسياسية كعضو مؤسس في تيار المستقبل”.

شام تايمز

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