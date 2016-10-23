ضحايا تفجير استهدف الحسكة و قصف استهدف مخيمات النازحين السوريين على الحدود التركية

سقط عدد من الجرحى, يوم الأحد, جراء تفجير دراجة نارية استهدف مدينة الحسكة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, ان التفجير وقع في سوق الأحد الواقع بين حي النهضة وحي المشيرفة, مما أدى الى وقوع اصابات.

ولم تعلن حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن التفجير, لكن مصادر مؤيدة اتهمت “ارهابيين” بالمسؤولية عن ذلك.

من جهتها, نقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة محافظة الحسكة قوله ان “مسلحين فجروا عن بعد دراجة نارية مفخخة ركنوها في حي المشيرفة السكني في مدينة الحسكة, ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان”.

وجاءت الحادثة بعد ساعات من وقوع قتلى وجرحى في صفوف المقاتلين الاكراد بعد تفجير عبوة ناسفة فيهم على طريق غويران في مدينة الحسكة.

وسبق ان استهدف تفجير انتحاري, في وقت سابق من الشهر الجاري, مما اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى, في هجوم تبناه تنظيم “داعش”.

وتعرضت عدة مناطق بمدينة الحسكة مؤخرا لسلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارت مفخخة, اخرها التفجير الذي وقع في ايلول الماضي بسيارة مفخخة, اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى, في هجوم تبناه داعش.

جرحى جراء قصف استهدف مخيمات النازحين السوريين على الحدود التركية

سقط عدد من الجرحى, بينهم اطفال ونساء, يوم الأحد, جراء قصف استهدف مخيمات النازحين السوريين على الحدود التركية السورية.

وذكرت مصادرمعارضة, ان “عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة مصدرها مواقع القوات النظامية في جبل التركمان، انهالت على مخيمات خرماش والوفاء والحمبوشية القريبة من بداما بريف إدلب الغربي, ماادى الى وقوع اصابات بينهم نساء وأطفال”.

وتعاني مخيمات النزوح في الريف الغربي لإدلب من ازمات انسانية ، خاصة فيمايتعلق بمياه الشرب والغذاء، وسط عجز المنظمات الإنسانية عن دعم هذه المخيمات، لاسيما فيما يخص تجهيز الخيم لموجة البرد والمطر القادمة في الشتاء.

يشار الى ان عدد من المخيمات في عدة مناطق في سوريا لاسيما في ريفي حلب وادلب تعرضت للاستهداف, الامر الذي ادى الى سقوط قتلى وجرحى

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes