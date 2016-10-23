بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل، بحيث يتم تأخير الساعة ستين دقيقة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن رئاسة مجلس الوزراء تذكيرها بانه سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل 28 تشرين الاول بحيث يتم تأخير الساعة ستين دقيقة.

وكان مجلس الوزراء أقر عام 2011 تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من صباح يوم الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول. في حين يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من آخر جمعة من شهر آذار من كل عام.

وتعمل سوريا بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي باختلاف ساعة واحدة بين النظامين, حيث ان أكثر من 87 دولة حول العالم تعتمد التوقيتين الشتوي والصيفي, وذلك بهدف إطالة النهار وتأخير الغروب.

شام تايمز

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