“حزب الله” اللبناني: سننتخب ميشال عون رئيساً للبلاد في الجلسة البرلمانية بآخر الشهر

أعلن “حزب الله” اللبناني، يوم الأحد، أن نواب الحزب في البرلمان سينتخبون ميشال عون لرئاسة البلاد في الجلسة البرلمانية المقررة آخر الشهر.

ونقلت وكالة (رويترز) عن أمين عام الحزب حسن نصر الله قوله “عندما تعقد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر هذه الجلسة إن شاء الله بكامل أعضائها وستنتخب العماد ميشال عون رئيس تكتل التغير والإصلاح رئيسا للجمهورية”.

وجاء كلام نصر الله في احتفال بمناسبة ذكرى مرور اسبوع على مقتل احد القادة العسكريين لـ”حزب الله” في حلب بشمال سوريا.

وكان “حزب الله” اللبناني اعلن يوم الثلاثاء، تشييع حاتم حمادي أحد قادته العسكريين البارزين ، الذي قتل بداية الاسبوع الماضي ، وذلك خلال مشاركته في القتال داخل الأراضي السورية.

وكان رئيس “تيار المستقبل” اللبناني النائب سعد الحريري، اعلن كذلك يوم الخميس عن تأييده ترشيح ميشيل عون رئيسا للبنان، مؤكدا أن عون سيكون رئيسا لجميع اللبنانيين.

وشهدت الساحة اللبنانية مؤخرا تطورات مهمة على صعيد الملف الرئاسي من خلال إعلان سمير جعجع دعم ترشيح منافسه عون, تلاه إعلان المرشح المحتمل للرئاسة سليمان فرنجية بأنه مستمر في طرح ترشيحه وذلك في إطار حديث عن مبادرة طرحها الحريري لترشيح الأخير كزعيم مسيحي آخر للرئاسة.

وظل منصب الرئيس اللبناني ظل شاغرا منذ عامين ونصف العام، نتيجة الصراع السياسي في لبنان. ومن المقرر عقد الجلسة البرلمانية المقبلة لانتخاب رئيس في 31 تشرين الأول.

ويجب أن يكون الرئيس وفق الدستور اللبناني من أتباع الديانة المسيحية والطائفة المارونية حصراً, كما يحتاج المرشّح للفوز بمنصب الرئاسة إلى ثلثي عدد أعضاء البرلمان (86 عضواً) في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينخفض العدد إلى نصف أعضاء البرلمان زائداً واحداً (65 عضواً) في الدورة الثانية

شام تايمز

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