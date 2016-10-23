 ساندي تابت تحمل لقب ملكة جمال لبنان 2016

فازت الطالبة اللبنانية ساندي تابت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2016.

وذكرت وسائل اعلام، أن تابت البالغة من العمر 21 عاماً حصلت على اللقب متفوقة على 14 متسابقة بفضل تميزها في الإجابة على السؤال الموحد بهدوء وذكاء.

وحصلت ماريبل طربيه على لقب الوصيفة الأولى وأندريا هيكل على لقب الوصيفة الثانية وتريسي رزق الله على لقب الوصيفة الثالثة.

يذكر أن لقب ملكة جمال لبنان للعام الماضي كان من نصيب فاليري أبو شقرا.

شام تايمز

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