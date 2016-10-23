بيريز: كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد

ألقى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خطابًا أمام الجمعية العمومية للنادي والتي انعقدت اليوم، وتطرق بيريز للحديث عن النادي الملكي وعن بعض الأمور التي تخص النادي الملكي مثل زيدان، ورافا بينيتز المدرب السابق ولاعب الفريق الحالي كريستيانو رونالدو.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية حديث بيريز حيث ألقى الضوء على زيدان وقال :”هو أسطورة، أنا فخور بأنني جلبته لريال مدريد، لقد كان كلاعب وفاز بدوري أبطال أوروبا ثم فاز بها معنا كمدرب ومساعد مدرب أيضًا”.

وعن أمور النادي الإقتصادية قال: “لقد نجحنا في تخطي حاجز 600 مليون يورو إنه سجل تاريخي لقد حققنا 620 مليون يورو كأرباح، فوربس وضعتنا كأكثر نادي قيمة في العالم مجددًا”.

ونال كريستيانو رونالدو جزءًا من حديث بيريز الذي استمر لساعة من الزمن وقال: “مرة أخرى كان أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا وفاز بالحذاء الذهبي للمرة الرابعة، وعادل رقم أفضل هداف في كأس أمم أوروبا وهو هدافنا التاريخي، إنه أسطورة ريال مدريد والكرة العالمية”.

كما قدم شكره للمدرب السابق للفريق رافائيل بينيتز وقال :”أود أن أوجه كلمة شكر كبيرة له، لقد تبين أنه يحب ريال مدريد”.

كووورة

شام تايمز

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