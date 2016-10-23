سيميوني يشرح سبب الخسارة أمام إشبيلية

ظهر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد لوسائل الإعلام بعد خسارة فريقه أمام إشبيلية مساء اليوم في الدوري الإسباني وتجمد رصيده عند 18 نقطة.

وأبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات سيميوني عقب المباراة حيث قال: “كان إشبيلية في حالة رائعة وهي خطوة جيدة بالنسبة لهم، كان لدينا بعض الحالات كسرنا فيها اللعب بالشوط الأول. في الشوط الثاني كان إشبيلية أفضل حتى دخل تياجو”.

وأضاف: “فضلت أن أقوم بإدخال جايتان بدلا من كوريا الذي كان يملك بطاقة صفراء ولم أكن أريد المخاطرة، كانت مباراة صعبة للغاية وكنا على وشك تجنب الهزيمة”.

واختتم قائلا: “إشبيلية فريق قوي للغاية وهذا ظهر اليوم، نحن وهم مع ريال مدريد وبرشلونة سنكون في منافسة قوية على اللقب. لقد كنا قريبين من الفوز نحن على ما يرام ولكن علينا أن نعمل بشكل أكثر”.

كووورة

شام تايمز

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