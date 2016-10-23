شاب أمريكي يطلب الزواج من صديقته بمساعدة فريق الكرة

حصل لاعب كرة قدم أمريكية في الكلية على القليل من المساعدة من زملائه للتقدم لطلب يد صديقته للزواج

حين تقدم لاعب كرة القدم في الجامعة ديون بيير بطلب الزواج من صديقته… تلقى بعض المساعدة من زملائه

وكان فريق Samford Bulldogs يحتفل بفوزه بنتيجة 55-21 على فريق معهد Virginia Military

وبعد المباراة، شكل الفريق حلقة حول صديقة بيير، جاسمين هينديرسون

رقصوا وحملوا الزهور فيما كانت أغنية “Thinking out loud” لEd Sheeran تصدح عبر مكبرات الصوت

وحين طرح بيير عليها السؤال…

انفجر الفريق بالهتافات حين أجابت هينديرسون بنعم

لا داعي للقول إنهم كانوا في غاية الابتهاج

“لقد ربحت اليوم مرتين”

شام تايمز

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