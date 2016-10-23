بالفيديو : كلب بيتبول ينجب 8 جراء تقدر قيمتها بـ 800 ألف دولار

ظهر أكبر كلب بيتبول في العالم في فيديو يداعب جراءه الثمانية في صورة مختلفة عن تلك المتعارف عليها بين فصيلته التي تتسم بالشراسة والقوة، وكشف صاحب الكلب أن ثمن كل واحد من الجراء يقدّر بمئة ألف دولار في حال تلقى التدريب ليصبح كلب حراسة.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يعيش الكلب “هالك” مع عائلة أمريكية في ولاية نيوهامبشير، ويعرب صاحبه مارلون دارك (28 عاماً) عن مدى سعادته باقتناء هذا الكلب الذي أنجب له 8 جراء يقدّر ثمنها بـ 800 ألف دولار.

وبدأ مارلون بتدريب أحد الجراء الثمانية الذي أسماه كوبي في مدرسة مخصصة لكلاب الحراسة بعدما لاحظ تمتعه بقدرات خاصة، وقد عٌرض على مارلون بيع كلبه كوبي بـ 40 ألف دولار لكنه رفض لأنه ليس لديه نيّة البيع، وفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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