موجة سخرية تنال من رونالدو بسبب سيارته اللامبورغيني

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، موجة من السخرية في الأوساط الرياضية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيامه باستعراض سيارته الجديدة بطريقة مستفزة.

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي في موفع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة له بجوار سيارته الجديدة، وعلق على الصورة قائلا: “صباح الخير”.

وتباهى رونالدو بسيارته الجديدة الفاخرة ماركة “لامبورغينى أفينتادور” عقب مباراة فريقه ضد ريال بيتيس يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 6-1 ضمن الجولة الثامنة من منافسات الليغا.

واهتمت وسائل الإعلام العالمية بالصورة التي نشرها النجم البرتغالي، حيث علقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عليها بأن الدون تباهي كثيرا وحاول الاستعراض بسيارته الجديدة التي تقدر قيمتها بحوالي 260 ألف جنيه إسترليني.

وسخر عُشاق كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تباهي النجم البرتغالي واستعراضه لسيارته، حيث قاموا بنشر بعض الصور المركبة التي تسخر من الدون وبطريقة وقوفه أمام السيارة وكأنه يستعد لتسديد الكرة.

ومن بين الصور الساخرة المتداولة عبر موقعي “تويتر” و “فيسبوك”، صورة تم من خلالها تحويل اللاعب البرتغالي إلى شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة “باتمان”، بالإضافة إلى شخصية الدمية “كين”، وصورة أخرى ظهر فيها رونالدو وكأنه ميكانيكي سيارات.

شام تايمز

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