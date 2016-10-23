وصل إلى ألمانيا بالصدفة .. ” معجزة البيانو السورية ” يثير إعجاب الألمان و يلتحق بأكاديمية الموسيقى في ميونيخ

أثار فتى سوري وصل إلى ألمانيا شتاء العام الماضي للتقدم بطلب انضمام لأكاديمية اليافعين في جامعة ميونيخ للموسيقى والمسرح، إعجاب وسائل الإعلام ومدرّسيه، وتمَّ وصفه بـ”العبقري” تارةً و”الطفل المعجزة” تارةً أخرى.

ويعد السوري نائل الطرابلسي معروفاً لدى المشاهدين العرب إذ لفت الأنظار بمشاركته ببرنامج المواهب “أراب غوت تالنت” في العام 2013، ووصوله لمرحلة نصف النهائي للمسابقة.

وسرد نائل خلال ريبورتاج بثته القناة الألمانية الأولى عنه كيف أنه لم يكن يملك بيانو حقيقياً يعزف عليه، وروت والدته كيف تم اكتشاف موهبته بالصدفة عندما كانا في متجر ألعاب وعزف نائل بسرعة على لعبة بيانو بلاستيكية، فسألها البائع فيما إذا كان ابنها يعزف البيانو، فأشارت إلى أنها المرة الثانية أو الثالثة التي يعزف فيها.

ويقول الطفل ذو الـ ١٢ عاماً أنه في المرة الأولى التي عزف على البيانو لم يكن يدري ماهية هذه الآلة.

واحتفت القناة الألمانية بالطفل واصفةً إياه بـ”الموسيقي العبقري”، إذ تعلم نائل عزف مقطوعات أشهر عازفي البيانو في العالم عبر “يوتيوب”، دون تلقي تعليم أكاديمي في بلاده.

وأشارت القناة إلى قدرة الطفل على عزف مقطوعات صعبة على البالغين كـ”تارانتيلا” لآلبرت بيتشوكا.

وبعد خروجها من سوريا عاشت أسرة نائل الطرابلسي قبل أن يأتي لألمانيا في رومانيا، وجاء انتقالها في فصل الشتاء الماضي إلى ميونيخ بمحض الصدفة أيضاً إذ علم رجل أعمال ألماني يدعى شتيفان شوفر عبر شريك عمل سوري بقصته؛ بأن هناك طفلاً يعزف البيانو بشكلٍ جيد، فعمل على التأكد من أنه موهوب ثم جلبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لميونيخ، ليعيش عنده أكثر من ٤ أشهر ونال عزفه إعجاب بروفيسورة في أكاديمية اليافعين في جامعة ميونيخ للموسيقى، وفي نهاية شهر حزيران الماضي لحقت به أسرته.

وفي حين كان يتعلم عبر اليوتيوب كيف يستطيع العزف، حصل في الأكاديمية على تعليم احترافي، وتقول مدرسته مارتينا باور، التي تشرف على برنامج دعم الفتيان ذوي الموهبة العالية، إن سلوك نائل يشبه أي فتى في الـ ١٢ من العمر، “إنه ينسى دفاتره ويجد صعوبة في إيجاد غرفة الصف، ويضحك عندما يكون أمرٌ ما مخجلاً، لكنه عندما يعزف يكون أكثر نضجاً وجدية وأكبر عمراً كفنان”.

وشارك نائل في الأكاديمية في قسم الدروس النظرية والتدريب السماعي، رغم أن الطلاب الذين يدرسون معه يكبرونه بفارق عمري يصل إلى ٥ سنوات.

ويقول معلمه أندرياس بوهاني للقناة إنه يتذكر أنه كان هناك درس متعلق بالـ”كورد” أو التآلف الموسيقي، ولم يكن متأكداً إذا ما كان نائل يفهم ما يقوله، ثم فجأة نهض الفتى وذهب للبيانو، وعزف مثالاً عن ذلك لهم، قائلاً: “هل هذا يتناسب مع ذلك؟”، وهنا لاحظ المعلم أن الطفل معهم تماماً في الدرس، وأنه وإن كان لا يتحدث الألمانية بطلاقة لكنه يتحدث الموسيقى.

ويقول نائل أنه يحلم بأن يصبح عازفاً للبيانو وقائداً لفرقة موسيقية في الوقت نفسه، وأن يصبح طبيباً نفسياً أيضاً، ويرى الطفل أنه عبر الموسيقى يمكن للمرء أن يصف ما يعجز عن وصفه بفمه، مستشهداً ببيتهوفن الذي أظهرت موسيقاه أنه عانى كثيراً.

وبعد أن تجاوز امتحانات القبول في الأكاديمية سيلتحق اعتباراً من الفصل الدراسي الجديد بالأكاديمية.

وقال معلم نائل في مدرسة الموسيقى في ميونيخ، “استقبلته ودربته قبل انضمامه للأكاديمية، في وقت سابق من هذا العام، إن نائل فاجأني لأنه لا يعزف بإحساس شخص يبلغ من العمر ١١ عاماً بل يعتقد المرء أنه شخص في الـ ٢٠ أو الـ ٢٥ من عمره يجلس هناك ويعزف.

وعنونت شبكة “بي إر” التلفزية العامة ريبورتاجها عن نائل منذ أشهر بـ”طفل معجزة من سوريا”.

وتجاوزت شهرة نائل الحدود الألمانية فوصلت لسويسرا، إذ نشر موقع صحيفة نويه تزوريشه تسايتونغ” تقريراً عنه بعنوان “موتسارت القادم طفلٌ لاجئ، وأشارت الصحيفة إلى أن نائل وجد طريقه من سوريا لألمانيا عبر الحظ والصدفة، وأنه كان يمكن أن يكون واحداً من عدد لا يحصى من الأطفال الذين ماتوا منذ اندلاع الحرب.

(Huffpostarabi)

شام تايمز

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