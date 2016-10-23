علماء كنديون يقترحون استخدام الثلج لتبريد المنازل

ذكرت Clean Technologies and Environmental Policy أن علماء كنديين اقترحوا استخدام منظومة جديدة تستغل الثلج المجموع في فصل الشتاء لتبريد المنازل صيفا بدلا من استخدام المكيفات.

وأوضح العلماء أن فكرتهم حول جمع الثلوج من الشوارع في الشتاء واستخدامها لتبريد المنازل لاحقا ستكون ذا مردود اقتصادي، كون أنظمة التكييف والتحكم في المناخ في كندا تستهلك حوالي 17% من الطاقة الكهربائية الإجمالية في البلاد، وأن معدل الاستهلاك في تزايد مستمر.

وأشار الخبراء من جامعة كولومبيا البريطانية أن التقنية الجديدة ستقلل بشكل كبير من تكاليف التبريد، كما ستساهم في حل مشكلة التخلص من الثلوج التي تتم إزالتها من الشوارع في الشمال الكندي.

وبحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، أظهرت الحسابات التي أجراها الخبراء باستخدام الكمبيوترات أن المنظومة الجديدة المقترحة ستغطي نفقاتها خلال 20 عاما، بالإضافة إلى نتائجها الإيجابية على المناخ، حيث ستحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت وغاز الفريون الصادرة عن وحدات التبريد والمكيفات، كما ستقلل من الغازات المنبعثة أثناء توليد الكهرباء والتي تعد أحد أهم عوامل الاحتباس الحراري.

تقنية التبريد باستخدام الثلج كانت معروفة منذ القرن الـ 19 في البلدان الباردة، لكن عيوبها تكمن في أن تخزين الثلج بحاجة لمساحات تخزين واسعة، واستغنى الناس عنها بعد اختراع الثلاجات ومكيفات الهواء.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes