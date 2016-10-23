معرض تصوير فوتوغرافي بألمانيا بعنوان “لاتنسوا سوريا”

أقيم في مدينة دورتموند الألمانية معرض صور فوتوغرافية (لا تنسوا سوريا، vergesst nicht Syrien) من سوريا التقطها المصور الألماني يورغن فولف, خلال زيارته لسوريا عام 2005

وافتتح المعرض مساء الخميس , الذي حضره مجموعة كبيرة من الألمان والسوريين, على ان يستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

وتخلل المعرض موسيقى شرقية عزفها شبان سوريون، إضافة إلى عدد من المأكولات السورية التراثية أعدها مواطنون ألمان.

ويهدف المعرض الى تقديم صورة للعالم عن الناس والأرض الجميلة والقيمة التاريخية لسوريا, بحسب المنشورات التي دعت الى المعرض.

يشار الى ان المصور الألماني “يورغن فولف”، زار أماكن عدة في سوريا عام 2005 والتقط مجموعة من الصور خلال رحلته.

شام تايمز

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