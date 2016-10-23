عضو في منصة القاهرة ” المعارضة ” : الجيش السوري خط أحمر .. و بشار الأسد يريد وقف إراقة الدماء و لكن الجماعات المسلحة لا تقبل !

قال عضو مؤتمر القاهرة (منصة القاهرة) المعارضة، “الدكتور أنور المشرف”، إن هناك ترحيباً من المعارضة في “القاهرة”، والمعارضة التي تؤمن بالحل السياسي وليس العسكري، بعقد لقاءات مع مسؤولين أمنيين وسياسيين في النظام السوري، ولكن بتعهدات من القاهرة حول التفاوض الحقيقي فيما يتعلق بالحلول المقدمة من المعارضة المعتدلة، وألا تكون هذه الجلسات هدفها تحقيق مكاسب لصالح النظام أمام المجتمع الدولي أو كسب مواقف على حساب المعارضة.

وأكد المشرفي في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أول أمس، أن “المعارضة السورية وضعت أمام القاهرة خارطة طريق تقوم على عدم تقسيم الأرض السورية، وأن الجيش السوري خط أحمر يجب الحفاظ عليه لمواجهة تحدي الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح سيبنى عليه مدى سير لقاءات ومفاوضات مع النظام السوري”.

وأضاف، أن “هذا المقترح يقوم على الحصول على ضمانات من بشار الأسد بعدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، والتنازل عن بعض الصلاحيات بشكل تدريجي حسب جدول زمني، لنواب له يتم تعيينهم من المعارضة المعتدلة التي تؤمن بالحل السياسي مع العمل على تحجيم دور المعارضة التي تتمسك بالحل العسكري”.

ونفى المشرف، ما تردد عن أن مسؤولين أمنيين سعوديين تواجدوا في القاهرة خلال الأيام الماضية، وأنهم عقدوا أول اجتماع يجمع مسؤولين سعوديين وسوريين منذ 5 سنوات، وذلك خلال زيارة اللواء علي مملوك إلى القاهرة، مشيراً إلى أن المسؤول الأمني لم يلتق سوى مسؤولين مصريين، وأنه لم تحدث أية اجتماعات بين مملوك، وأية قيادات من المعارضة السورية بالقاهرة.

وكان مشرف وصف مطلع الشهر الجاري، تصريحات الرئيس بشار الأسد بشأن إمكانية الحوار مع “الجماعات المسلحة في سوريا”، بأنها محاولة من جانب الرئيس الأسد لوقف إراقة الدماء في سوريا، ولكن هذه الجماعات غير قابلة للتفاوض أو الحوار معها.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مشرف قوله : “الرئيس بشار الأسد يدرك جيداً أن هذه الجماعات لن تضع السلاح جانباً، لأنها تنفذ أجندات أجنبية، وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وتستهدف رمز الدولة، الذي هو الرئيس الأسد نفسه”.

شام تايمز

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