وزير الدفاع الامريكي يشدد على أهمية دور تركيا في انتزاع الرقة من “داعش”

شدد وزير الدفاع الامريكي جون كارتر, يوم الجمعة, على اهمية دور تركيا في انتزاع مدينة الرقة من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن كارتر قوله, الذي وصل إلى أبوظبي, بعد زيارة خاطفة لم تستغرق سوى بضع ساعات إلى أنقرة, ان “دور تركيا سيكون مهم في الرقة, ونحن نريد طرد تنظيم “داعش” من المحافظة, و نريد فعل ذلك في أقرب وقت ممكن”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كشف, في وقت سابق من الشهر الجاري, عن مشاروات تجريها انقرة مع واشنطن بشأن عملية مشتركة محتملة لإخراج تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) من مدينة الرقة.

وهددت تركيا, على لسان عدد من مسؤوليها, انها لن تشارك في أي عملية تهدف الى السيطرة على الرقة معقل “داعش” , في حال شارك فيها الاكراد, وحذرة من أن التعاون مع “وحدات حماية الشعب الكردية” في العملية يعرض سوريا للخطر.

شام تايمز

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