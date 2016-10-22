ماركا: ميسي سب جماهير فالنسيا بعد الهدف القاتل

قالت صحيفة (ماركا) الرياضية الإسبانية في نسختها الرقمية إن الأرجنتيني ليونيل ميسي انفجر بالسباب في وجه جمهور فالنسيا بعد نهاية مواجهة الفريقين اليوم بالجولة التاسعة بالليجا.

وكان ميسي قد سجل ركلة جزاء (ق92) من المباراة منحت فريقه الفوز بثلاثة أهداف لهدفين، وأثناء الاحتفال بالهدف مع زملاء فريقه تعرضوا لإلقاء غرض ما ليتوجه بعدها اللاعب نحو الجمهور بكلمات، أشارت (ماركا) إلى إنها كانت سبابا.

ووفقا للصحيفة فإن ميسي سب جماهير ملعب ميستايا بألفاظ نابية، مشيرة إلى أن إلقاء الجماهير ذلك الغرض كان واضحا في الكاميرات، كما أن ما قالته شفاه ميسي كان جليا بنفس الصورة.

كووورة

شام تايمز

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