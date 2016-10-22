بايرن ميونيخ يعود لطريق الانتصارات بثنائية أمام مونشنجلادباخ

استفاق بايرن ميونيخ في الجولة الثامنة من الدوري الألماني، وحقق الفوز بهدفين دون رد على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين أمام كولن وآينتراخت فرانكفورت..

أحرز هدفي الفريق البافاري في مباراة اليوم التي أقيمت على ملعب آليانز آرينا، كل من أرتورو فيدال (16) ودوجلاس كوستا (31).

وحافظ ذلك لبايرن ميونيخ على الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن هيرتا برلين الوصيف، بينما يقبع مونشنجلادباخ في المركز العاشر برصيد11 نقطة.

التهديد الأول جاء من جانب أصحاب الأرض، بتسديدة من الخطير آريين روبن، بعد توغل معتاد من الجانب الأيمن، لكن الكرة ذهبت خارج المرمى.

وظهر عزم الفريق البافاري على تعويض التعثر في البوندسليجا واضحا؛ بهدف مبكر من رأسية فيدال التي استقبل بها عرضية متقنة من رافينيا في الدقيقة 16.

وأظهرت إحصائيات النصف ساعة الأولى، الشراسة الهجومية لمتصدر البوندسليجا، الذي سدد لاعبوه 8 تسديدات خلالها.

ويستمر الصغط البافاري، ومن عرضية ديفيد ألابا تمر الكرة من فوق رأس ليفاندوفسكي، لتجد دوجلاس كوستا الذي سدد داخل الشباك معلنا تقدم الفريق البافاري بالهدف الثاني (31)..

وتتواصل الهجمات الحمراء، في ظل تألق كبير من الظهير البرازيلي رافينيا، وعقب الهدف الثاني، لجأ لاعبو بايرن ميونيخ للسيطرة على الكرة، حتى بلغت نسبة الاستحواذ 70٪‏.

وكادت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، أن تشهد هدفا ثالثا لبايرن إلا أن تسديدة ريناتو سانشيز ذهبت فوق المرمى بسنتيمترات قليلة لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

كووورة

شام تايمز

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