برشلونة يفقد انيستا حتى مطلع العام المقبل .. تير شتيجن حزين

أكدت تقارير صحفية متطابقة، أن الإصابة التي تعرض لها أندريس إنييستا، قائد برشلونة، خلال مباراة الفريق، أمام فالنسيا، بالجولة التاسعة لليجا، والتي انتهت لمصلحة البرسا (3ـ2)، ستبعده عن الفريق فترة طويلة.

كان أندريس إنييستا، غادر ملعب ميستايا، اليوم السبت، بعد 13 دقيقة على بداية المباراة، بعد تدخل عنيف من قبل إينزو بيريز، لاعب فالنسيا، ليضطر لويس إنريكي، لاستبداله بالكرواتي إيفان راكيتيتش.

وقالت صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة، إن اللاعب يعاني من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى”، مشيرة إلى أنه سوف يخضع للمزيد من الفحوصات، عند وصوله لمدينة برشلونة.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب، قد يغيب لعدة أسابيع؛ بسبب تلك الإصابة.

وكشف “راديو كتالونيا” عن أن الإصابة، ستبعد إنييتسا، عن الفريق حتى نهاية العام الحالي، على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيغيب عن الفريق في 14 مباراة على الأقل، بالإضافة إلى غيابه عن المنتخب بتصفيات المونديال.

ورصد الراديو، المباريات التي سيغيب عنها إنييستا، وهي إسبانيول، وغرناطة، ومانشستر سيتي، وإشبيلية، ومالاجا، وسلتيك الأسكتلندي، وريال سوسيداد، وهراكليس، وريال مدريد، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وأوساسونا، ، وإسبانيول، وهراكليس، والأهلي.

تير شتيجن “حزين” بسبب إنييستا

عبَّر الألماني أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، عن أسفه لإصابة زميله بالفريق أندريس إنييستا، خلال مباراة فالنسيا، على ملعب الميستايا، ضمن الجولة التاسعة من الليجا، والتي انتهت لمصلحة البرسا (3ـ2).

وقال شتيجن، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، بعد المباراة: “هذا الملعب دائمًا ما يكون صعبًا. لقد خسرنا الكثافة قليلًا في الشوط الثاني، لكننا فزنا في النهاية، ونحن سعداء”.

وعن إصابة إنييستا، قال: “إنه لاعب من أفضل اللاعبين في مركزه بالعالم. بطبيعة الحال، سوف يؤثر غيابه علينا. إنه مهم لنا وللنادي. فزنا اليوم من أجله اليوم”.

وتحدث عن عودة فالنسيا، للمباراة، فقال: “كنا متقدمين بهدف نظيف، لكن الأمور، تغيرت سريعًا، وتلقينا هدفين في وقت قصير. لم نكن نتوقع ذلك”.

وعما تحدث به الجميع، عن الحكم، رفض شتيجن الدخول في أي مهاترات، وقال: “نحن لا نتحدث عن الحكام. علينا أن نركز على المباراة المقبلة. اتخاذ القرارات، ليس أمرًا سهلًا”.

كووورة

شام تايمز

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