السفير الروسي في لندن يتهم الحكومة البريطانية بتعمد تأخير منح تأشيرات الدخول إلى موظفيه

لندن ـ “شام تايمز”: اتهم السفير الروسي لدى لندن الحكومة البريطانية بتأخير منح تأشيرات الدخول للمملكة المتحدة إلى موظفي سفارته، فيما اعتبرها محاولة متعمدة لتقليص عدد الدبلوماسيين العاملين فيها.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى السفير الروسي، ألكسندر ياكوفينكو، قوله “إن عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة يتقلص مما يدفعنا للتساؤل ما إذا كانت المملكة المتحدة تريد فعلاً وجوداً دبلوماسياً روسياً كافياً”، محملاً رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ووزير الخارجية في حكومتها بوريس جونسون المسؤولية بسبب ما اعتبرها “تصريحاتهما المعادية لروسيا”.

واضاف ياكوفينكو أن روسيا “ليس لديها الآن ما يكفي من موظفي السلك الدبلوماسي في لندن جراء رفض الحكومة البريطانية منح تأشيرا دخول للدبلوماسيين الروس الجدد الذي جرى تعيينهم خلفاً لنظرائهم المنتهية مهماتهم أو الذين جرى تعيينهم في مواقع أخرى”.

وفيما اعرب السفير الروسي لدى لندن عن قلقه من انخفاض عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارته، أمل أن تساهم الحكومة البريطانية الحالية برئاسة تريزا ماي في حل مشكلة تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الروس الجدد المعينيين في لندن.

وقال “نحن هنا في لندن وبكل بساطة، لا نفهم استراتيجية هذه البلد في قضايا التأشيرات”.

وتأتي تصريحات السفير الروسي لدى لندن وسط تزايد أجواء التوتر بين بلاده والمملكة المتحدة بسبب سوريا وأوكرانيا.

وكان المصرف البريطاني (ناشنال ويستمنستر بانك) قام في وقت سابق هذا الشهر بتجميد حسابات القناة التلفزيونية الروسية (روسيا اليوم).

وقالت الأخيرة في بيان إن المصرف المعروف اختصاراً باسم (ناتويست) لم “يقدّم أي تفسير لقراره اغلاق حساباتنا المصرفية في المملكة المتحدة وأكد بأن هذا القرار غير قابل للمراجعة، كما رفضت المجموعة المصرفية (رويال بانك أوف سكوتلند)، التي ينتمي إليها، تقديم أي خدمة مصرفية لقناتنا”.

شام تايمز

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