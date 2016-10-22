رداً على تقرير الأمم المتحدة بريطانيا: استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويجب محاسبة المسؤولين عن استخدامها

لندن ـ “شام تايمز”: اعتبرت بريطانيا أن استعمال الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن استخدامها في معرض ردها على تقرير الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن تقرير الأمم المتحدة “توصل إلى أن نظام (الرئيس بشار) الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري ثلاث مرات على الأقل، وأن تنظيم داعش استخدم هذه الأسلحة مرة على الأقل، كما يوضح أن نظام الأسد امتنع باستمرار عن التعاون مع التحقيق”، على حد تعبيره.

واضاف “النظام وداعموه وخصوصاً روسيا، ينفذون أسوأ حملة قصف على الإطلاق في حلب وفي بلدات ومناطق أخرى في سوريا، الأمر الذي تسبب بمعاناة إنسانية هائلة وانتشار مناظر تفطر القلوب”.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن بلاده “ستواصل العمل مع المجتمع الدولي سعياً لإنهاء حملة القصف العشوائي التي يمارسها النظام، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بالكامل وباستمرار، ووقف إطلاق النار فوراً وبشكل دائم، والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

شام تايمز

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