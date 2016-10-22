(داعش) يغرق في خلافاته الداخلية وقوات النظام تمهد لاقتحام دير الزور .. سانا : احباط هجوم لداعش على مطار دير الزور والقضاء على إرهابيين بأرياف حماة وإدلب والقنيطرة

تحاول قوات النظام في مدينة دير الزور استغلال تخبط تنظيم “داعش” في معارك مدينة الموصل العراقية والخلافات الداخلية في صفوفه، لشنّ هجوم على أحياء دير الزور الخارجة عن سيطرتها، بغية طرد التنظيم منها.

ويشهد تنظيم “داعش” حالة من الارتباك في صفوفه، بعد خسارته العديد من مواقع سيطرته في الموصل العراقية، فعقدت قيادات التنظيم عدة اجتماعات في مدينة الميادين بريف دير الزور، ولم يتم تسريب نتائج تلك الاجتماعات، وما أظهره الواقع من نتائج الاجتماعات هو الضغط على مقاتلي التنظيم وإرغامهم على الذهاب للقتال في الموصل العراقية.

وبحسب ما تداوله عناصر التنظيم داخل أحياء مدينة دير الزور، فإن التنظيم خيّر عدداً من المقاتلين من أبناء ريف دير الزور بين الذهاب للمشاركة في معارك الموصل العراقية، أو الإعدام.

وبدت الحيرة والقلق تراود العديد من عناصر التنظيم، فالموصل ليست أرضاً سورية وليست مدينتهم ليذهبوا للقتال فيها، بينما يريد قادة التنظيم ممن هم وعوائلهم في مأمن من معارك الموصل ونيرانها، أن يزجوا بمقاتلي ريف دير الزور إلى الموت، وكانت حجة عناصر التنظيم الرافضين للقتال في الموصل أنها ليست بأرضهم، متجاهلين مزاعمهم السابقة وهي “دولة الخلافة”، ليثبتوا للعالم أنها ليست إلا مجرد خرافة واهية، في حين ادعى بعض مقاتلي التنظيم أن قطاعات مدينة دير الزور تعاني من نقص كبير في المقاتلين وخصوصاً بعد تصعيد قوات النظام مؤخراً على جميع قطاعات المدينة، وتقدم قوات النظام البسيط في حي الرشدية ولأول مرة منذ أكثر من عامين، بعد أن تم تحرير الحي مسبقاً من قبل مقاتلي الجيش الحر.

كما تحاول قوات النظام التقدم في حويجة صكر بعد شن مقاتلات النظام لأكثر من عشر غارات جوية على المنطقة، وتعزيز قواتها ومليشيات الدفاع الوطني في قرية الجفرة للتقدم منها عبر سرير نهر الفرات باتجاه المخلط رأس حويجة صكر، والتقدم نحو جسر السياسية المدمر وحصار المدينة بعد سيطرتها على المعابر المائية.

وفي المقابل، كل ما فعله التنظيم هو نشر عدة قناصة في قرية حطلة تحتاني المحاذية لحويجة صكر من جهة نهر الفرات، لمنع قوات النظام من التقدم إذا تمكنت من العبور من قرية الجفرة باتجاه المخلط.

ويحاول النظام استغلال تخبط التنظيم في معارك الموصل العراقية، والخلاف الداخلي بين عناصر التنظيم، بين المؤيد والمعارض للذهاب للقتال في الموصل، ورغبة النظام من الاستفادة من الطبيعة الجغرافية للحويجة، كونها أراضٍ زراعية تحتوي على منازل متناثرة، تتكون من أبنية سكنية ذات طابق واحد، واستغلال إشراف مدفعيته وراجمات الصواريخ والشيلكا المتواجدة على الجبل المشرف على الحويجة، بينما يغرق التنظيم بخلافاته الداخلية وكيفية تأمين عائلات المهاجرين الفارين من معارك الموصل، متناسياً مدينة دير الزور الصامدة وعائلات المدنيين الذين سيبطش بهم النظام دون رحمة إن استطاع التقدم.

فيما أفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري تحبط هجوماً لإرهابيي “داعش” على مطار دير الزور وتقضي على عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” و “جيش الفتح” في أرياف حماة وإدلب والقنيطرة

كبدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بسلاحي الجو والمدفعية إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن “وحدات من الجيش مدعومة بضربات الطيران ورمايات المدفعية وجهت ضربات دقيقة لتجمعات إرهابيي داعش في أحياء الحويقة والعمال والرصافة بدير الزور وقرية البغيلية” شمال غرب المدينة بنحو 7 كم مؤكدا أن “العمليات أسفرت عن تدمير مقر قيادة والقضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري”.

وأحبطت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في دير الزور فجر اليوم هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي على المطار وكبدته خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في وقت سابق بأن وحدات من الجيش “خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجموا مطار دير الزور من اتجاه الساتر الشرقي”.

وأكد المصدر “إحباط الهجوم الإرهابي بعد إيقاع العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي”.

ويحاصر تنظيم “داعش” الإرهابي آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويمنع وصول المواد الأساسية إليهم في حين تقوم الطائرات السورية والروسية بإلقاء المساعدات بالمظلات عبر الجو على الأحياء المحاصرة حيث يقوم فرع الهلال الأحمر بتوزيعها على الأهالي.

إيقاع عدد من القتلى في صفوف إرهابيي “جيش الفتح” في ريف حماة وإدلب

وأوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد من سلاح الجو قتلى بين إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب أغلبيتهم يتبع لتنظيم “جبهة النصرة” ودمر لهم 5 آليات في ريفي حماة وإدلب.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري نفذا صباح اليوم ضربات مكثفة على تجمعات ومواقع انتشار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في بلدتي صوران واللطامنة ومحيط تل بزام بريف حماة الشمالي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية “كبدت التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد ومن بين القتلى الإرهابي إبراهيم الحاج يوسف إضافة إلى تدمير 4 آليات بعضها مزود برشاشات”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس مقرات ومرابض هاون وعربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات لإرهابيي ما يسمى “تجمع العزة” و”جيش النصر” و”جبهة النصرة” في صوران و تل الناصرية واللطامنة وطيبة الإمام ومورك واللحايا والزلاقيات ومعركبة وكفر زيتا بريف حماة.

وفي ريف إدلب الجنوبي “قضى الطيران الحربي السوري خلال طلعات جوية على العديد من الإرهابيين ودمر لهم سيارة من نوع بيك آب تقل عددا منهم شرق مدينة معرة النعمان” وفقا للمصدر العسكري.

ودمر سلاح الجو السوري أمس تجمعات وآليات لإرهابيي “جيش الفتح” في منطقتي كفرنبل وخان شيخون وقرية حللوز غرب جسر الشغور بريف إدلب.

تدمير أسلحة وعتاد حربي لإرهابيي “جبهة النصرة” بريف القنيطرة

كما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي ودمرت وكراً ودشمة رشاش للإرهابيين في ريف القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية اشتبكت مع مجموعة إرهابية تسللت إلى محيط بعض النقاط العسكرية في محيط كروم الكشة في موقع النقار الغربي جنوب قرية حضر.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات انتهت “بمقتل أفراد المجموعة المؤلفة من 15 إرهابياً وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم”.

ولفت المراسل إلى أن وحدات من الجيش “دمرت بصاروخين موجهين وكراً يتحصن فيه إرهابيون من “جبهة النصرة” بين قريتي “بو شطة والحرية ودشمة رشاش متوسط على أطراف قرية الحميدية” بالريف الشمالي الشرقي.

وينتشر في ريف القنيطرة إلى جانب تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تنظيما “حركة أحرار الشام” الممول من آل سعود و”ألوية الفرقان” وغيرهما من التنظيمات التي تعمل بتنسيق مباشر مع العدو الإسرائيلي.

وحدات من الجيش تقضى على إرهابيين من “جبهة النصرة” في منطقة درعا البلد

ودمرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة تجمعات لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامته والمرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي في درعا.

وأفاد مصدر عسكرى في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش “دمرت وكرا تتحصن فيه مجموعة إرهابية وأوقعت من بداخله قتلى ومصابين في حي الحمادي” بدرعا البلد.

وأضاف المصدر أن وحدة من الجيش “وجهت ضربات مركزة على تجمعات ومحاور تحرك مجموعة ارهابية كانت تقوم بأعمال التخريب والرصد شرق مخيم النازحين” بدرعا البلد.

وأكد المصدر “القضاء على كامل أفراد المجموعة وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي”.

وذكر المصدر في وقت لاحق أن وحدة من الجيش “دمرت تجمعات ومقرا يتحصن فيه إرهابيون من “جبهة النصرة” وقضت على عدد منهم فى محيط مبنى البريد بدرعا البلد من بينهم “كنان المحاميد” و”سلطى الأكراد” إضافة إلى إصابة أكثر من 5 إرهابيين آخرين”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش “وجهت ضربات مكثفة على بؤر المجموعات الإرهابية في حارة البجابجة وحي السيبة” بدرعا البلد أسفرت عن “تدمير تحصيناتها ومقتل وإصابة عدد من أفرادها”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدة من الجيش أوقعت قتلى ومصابين في صفوف مجموعة ارهابية كانت تتحرك على الطريق الواصل بين مدينة بصرى الشام وقرية صماد” بريف درعا الشرقي.

وقضت وحدة من الجيش أمس على عدد من الارهابيين ودمرت لهم تحصينات وآليات في رمايات مركزة على تجمعاتهم فى حارة البجابجة وشرق بئر الشياح في منطقة درعا البلد.

وحدات من الجيش توقع قتلى في صفوف الإرهابيين وتدمر عتادهم في ريف حمص الشمالي

ووجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك التنظيمات الارهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن الرمايات النارية تركزت على مقرات التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها في وادي سليم شرق قرية القنيطرات على اتجاه تلبيسة وفي قرية كفرلاها بمنطقة الحولة بالريف الشمالي ما أسفر عن “تدميرها ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين”.

ودمرت وحدات من الجيش أمس عربات وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة للتنظيمات الإرهابية في محيط تلبيسة وقرى الغجر وكيسين والزعفرانة بريف حمص الشمالي.

شام تايمز

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