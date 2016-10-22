صحيفتان بريطانيتان تساهمان في تنظيم تظاهرة من أجل حلب ووقف العنف في سوريا .. الفنانة البريطانية “كاري موليغان” تتوسل إلى وزير الخارجية بوريس جونسون

لندن ـ “شام تايمز”: ساهمت صحيفة (ديلي ميرور) وشقيقتها الأسبوع (صندي ميرور) بتنظيم مظاهرة تحت شعار (تجمع من أجل حلب) أمام مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت)، لحثها على اتخاذ خطوات حقيقية إلى جانب حكومات الدول الحليفة من أجل وضع حد للعنف في سوريا.

وشارك المئات من الناشطين البريطانيين بمن فيهم نواب ومشاهير وحقوقيون في المظاهرة إلى جانب معارضين سوريين وإيرانيين حملوا لافتات ورددوا شعارات تندد بالتدخل الروسي في سوريا وحملة القصف على حلب، وتدعو الحكومة البريطانية للتدخل من أجل انقاذ أرواح المدنيين في حلب.

وقال منظمو المظاهرة “إن مئات القنابل تسقط في حلب كل يوم وعلى سكان بحجم مدينة كوفنتري البريطانية تقريباً، وفي واحدة من أسوأ جرائم الحرب في الذاكرة الحية ولا يمكن السماح بأن تستمر”.

وطالب المنظمون الحكومة البريطانية برئاسة تريزا ماي “بذل المزيد من الجهد لوقف القتل وحماية سكان حلب، بمن فيهم 100 ألف طفل بريء يعيشون تحت القنابل”، ودعوا كل محب للسلام إلى “فعل كل ما هو ممكن لوقف القتل وحماية المدنيين في سوريا”.

كما دعوا المشاركين في مظاهرة تجمع من أجل حلب إلى “مطالبة الحكومة البريطانية بوضع خطة لوقف ذبح الأطفال الأبرياء في سوريا، من خلال توجيه رسالة قوية لها بأننا قادرون معاً على احداث فرق حقيقي وإنقاذ الأرواح ووقف العنف في سوريا”.

وحضرت التظاهرات الفنانة البريطانية “كاري موليغان” التي توسلت في المسيرة إلى وزير الخارجية “بوريس جونسون” من أجل رسم خطة جريئة لاتخاذ اجراءات لوقف أزمة حلب.

كما أعربت كاري –وهي سفيرة لدى مؤسسة “طفل الحرب”- عن حزنها البالغ من حصار 100 ألف طفل في مدينة تقع تحت الحصار بدون كهرباء وماء.

وقامت مجموعة من الأطفال بتكديس 200 دمية دب أمام البوابة الرئيسية لمكتب رئاسة الحكومة البريطانية، في اشارة إلى عدد الأطفال الذين قُتلوا في حلب منذ انهيار وقف اطلاق النار في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.

وشاركت في تنظيم مظاهرة تجمع من أجل حلب 14 منظمة حقوقية وخيرية إلى حانب صحيفتي (ديلي ميرور) و (صندي ميرور) من بينها، العفو الدولية فرع المملكة المتحدة، وآفاز، ومجلس تعزيز التفاهم العربي ـ البريطاني (كابو) وكير انترناشنال، وكريستيان إيدز، وإغاثة سوريا.

شام تايمز

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