واتس آب يتيح لمدراء المجموعات دعوة الأعضاء عبر رابط خاص

أتاح تطبيق التراسل الفوري «واتس آب» ميزة الكتابة والرسم على الصور لمستخدمي على نظام iOS وذلك عبر تحديث جديد للتطبيق.

كما يتيح التحديث الجديد، لتطبيق «واتس آب» على نظام iOS، لمديري المجموعات دعوة الأشخاص للاشتراك في المجموعات من خلال رابط خاص.

ويمكن للمستخدمين الآن الكتابة أو الرسم على الصور والفيديوهات قبل إرسالها لأصدقائهم داخل التطبيق وكذلك الحال عند إضافة الرموز التعبيرية.

ويدعم التحديث إمكانية الكتابة على الصور والفيديوهات سواءً عند الالتقاط المباشر بواسطة الكاميرا أو استيراد الصور والفيديوهات من الاستديو، حيث ستظهر للمستخدم عدة أدوات جديدة أعلى الصورة يُمكن من خلالها إضافة النصوص والرموز وتعديل الألوان قبل مشاركتها في الرسائل الخاصة.

(الرياض)

شام تايمز

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