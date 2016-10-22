قرطان من الألماس يباعان بـ 26 مليون دولار

قالت دار كريستيز للمزادات إن من المتوقع أن يجلب قرطان من الألماس على شكل ثمرة الكمثرى مبلغ 26 مليون دولار (100 مليون ريال تقريباً) عندما يعرضان للبيع في مزاد سويسري الشهر القادم.

وتزن الألماستان وهما “بجودة لا تشوبها شائبة” 52.55 قيراطا و50.47 قيراطا.

ويعرض القرطان للبيع في مزاد “ماجنيفيست جولز” الذي تنظمه كريستيز في جنيف الشهر المقبل إلى جانب مجموعة أخرى من الأقراط والقلائد والخواتم.

(REUTERS)

شام تايمز

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