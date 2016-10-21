ألمانيا : القبض على لاجئ ” استمنى ” أمام نساء في الشارع !

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ “استمنى” في الشارع أمام المارة، في مدينة كولن، الواقعة في ولاية شمال الراين-فيستفالن، غربي ألمانيا.

صحيفة بيلد قالت، إن اللاجئ الإيراني (27 عاماً)، استمنى ظهر الثلاثاء الماضي، أمام سيدة تبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً.

ولم يكتف بذلك، بل سار بدراجته 200 متر، ثم استمنى مجدداً أمام سيدة (41 عاماً) في الشارع.

ووفق المعلومات فإن اللاجئ سرعان ما فر إلى مكان مجهول، فيما تمكن أحد المارة من التقاط صورة له وإرسالها للشرطة.

وتمكنت الشرطة في اليوم التالي (الأربعاء) من القبض على اللاجئ الإيراني، ومن المنتظر أن يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام.

شام تايمز

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