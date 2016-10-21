لافروف : قلقون من رفض ” جبهة النصرة ” مغادرة حلب

اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة عن “قلق روسيا الشديد” من جراء رفض عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) مغادرة مدينة حلب.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي “نحن قلقون جدا بسبب رفض مقاتلي جبهة النصرة مغادرة المدينة رغم اشارات حسن النية التي ابدتها موسكو ودمشق والرامية إلى اعادة الوضع إلى طبيعته في المدينة”، مشيرا بذلك الى جبهة فتح الشام.

واتهم لافروف مجددا هذه المجموعة وانصارها بـ”نسف جهود الأمم المتحدة” لتنظيم ايصال المساعدة الانسانية.

وردا على اسئلة الصحافيين، ابقى لافروف هذا الغموض مكتفيا بالتذكير برغبة الرئيس فلاديمير بوتين “تمديدها اطول فترة ممكنة عملا بالوضع الميداني ووقف الغارات الجوية”.

واعرب لافروف من جهة اخرى عن “قلقه الشديد” للقصف التركي الذي استهدف الخميس فصائل كردية سورية.

وقال انه يأمل في أن تحرص الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي في سوريا ويضم تركيا، على أن يحترم اعضاء هذا التحالف أهدافه الرسمية ولاسيما التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة.

(AFP)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes