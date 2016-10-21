اعتقال سوري يجمع تبرعات و يصرف سندات قبض وهمية

قالت وسائل إعلام كويتية، إن الشرطة ألقت القبض على “وافد سوري” متورط بجمع تبرعات وصرف سندات قبض وهمية.

وأفادت الإعلام الكويتي، أن الوافد كان يضع إعلانات باسم هيئة خيرية وهمية في بعض الصحف وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكان يستقبل الاتصالات ويتوجه إلى المتبرعين ويقوم باستلام المبالغ ويمنح سندات قبض مزورة.

وبحسب صحيفة “الشاهد”، فقد تم إلقاء القبض على الوافد السوري خلال إحدى عملياته، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.

شام تايمز

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